Sicurezza, nasce un tavolo sindacale interforze

La Regione Friuli Venezia Giulia istituirà un Tavolo sindacale interforze con tutte le realtà che, a vario titolo, contribuiscono a garantire sicurezza e soccorso ai cittadini (Polizia di Stato, Agenti di Custodia, Vigili del Fuoco e 118) per affrontare congiuntamente tematiche territoriali comuni quali, ad esempio, integrazione degli organici, ticket e copertura sanitaria e modalità di trasporto per cause di servizio.

E questo l'esito dell'incontro odierno a Trieste tra l'Amministrazione regionale, rappresentata dal governatore, e i delegati sindacali interforze che, nell'occasione, hanno anche esposto le principali criticità che riguardano i diversi lavoratori.

Dalla Regione, quindi, è giunta la disponibilità ad affrontare con l'obiettivo di risolvere quanto di sua diretta competenza, rimandando a una costante e proficua interlocuzione con Ministero dell'Interno e Governo tutto quanto è invece in capo allo Stato.