Sigillo della città di Udine a Claudio Cracovia

Questa mattina a Palazzo D’Aronco il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha incontrato il Questore per il saluto di commiato. Dal primo aprile, infatti, Claudio Cracovia guiderà la Questura di Ancona. Un fuori programma ha animato l’incontro: Fontanini, infatti, nell’occasione ha consegnato a Cracovia il sigillo della città. Una sorpresa che ha emozionato il questore.

“Sono sinceramente commosso. Non mi aspettavo questo riconoscimento”, ha detto Cracovia ai microfoni di Telefriuli. “Il Friuli è un grande territorio. Ho fatto il Questore con la conoscenza della situazione, delle tradizioni e dello spirito di questa gente. So quale importanza l’amministrazione e la gente attribuisca a un sigillo come questo, che mi onora. E con me onora tutto il lavoro dei miei collaboratori che non solo mi hanno supportato, ma mi hanno anche sopportato".

"Sono stato un padre di famiglia severo ed esigente. Li ho spesso privati di momenti da trascorre con gli affetti e la famiglia in ragione del servizio e della nostra missione", ha detto ancora Cracovia. "Posso giurale sull’istituzione che rappresento che tutto quello che abbiamo fatto l’abbiamo fatto con il cuore e per la gente. Al di là dell’impegno e della professionalità, tutti hanno messo il cuore al servizio della missione. Sono sicuro che questo legame continuerà".

"Grazie a tutti di questo momento: è stato un po' un colpo basso, ma mi ha dato una grande forza per proseguire fino all’ultimo minuto di servizio la missione della Polizia di Stato e dell’Autorità di pubblica sicurezza. Non è tempo di dirsi addio: tonerò e continuerò a vivere nel territorio e seguirò con passione e attenzione lo svolgersi degli eventi e della vita di Udine e del Friuli. Un abbraccio ideale a voi tutti".