Stato-Regioni, rafforzare ruolo Commissione Paritetica Fvg

“Dopo nove mesi di attesa e di nostre richieste si può finalmente cominciare a discutere sul mandato da assegnare alla Commissione paritetica: era ora”. Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli a proposito dell'audizione, di fronte alla I Commissione consiliare del Friuli Venezia Giulia, del presidente della Commissione paritetica e dei componenti di nomina regionale.

“Quella sul patto finanziario è solo una delle partite che la nostra Regione ha aperte con lo Stato. Infatti - ha precisato Shaurli - mentre altre Regioni sono già avanti con le trattative, il Friuli Venezia Giulia deve ancora decidere come posizionarsi nell'ambito del nuovo regionalismo differenziato. Per questo la Paritetica deve avere un ruolo rafforzato, anche a fronte di una ormai comprovata debolezza dell'interlocuzione del presidente Fedriga con Roma. La prossima finanziaria farà verità delle tabelline che ha portato in Consiglio”.

Per Shaurli "anche l'assetto dei nostri Enti locali è un elemento che non potrà essere disgiunto dal ragionamento complessivo Stato-Regione. Certo non può continuare a essere trattato dalla destra a forza di interviste”.