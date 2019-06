Stellio Vatta nuovo direttore di Arpa Fvg

Stellio Vatta sarà il nuovo direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Arpa Fvg. La decisione è stata assunta nella seduta della Giunta odierna in cui il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore all'Ambiente Fabio Scoccimarro hanno esposto le motivazioni della scelta. "Una decisione ponderata a lungo perché tra i 16 curricula che hanno superato la prima scrematura c'erano professionisti di alto livello ed esperienza, molti dei quali, tra cui appunto Stellio Vatta, ritenuti più che adeguati a dirigere l'Agenzia", sottolinea Soccimarro.

"A parità di competenze ambientali, abbiamo deciso di puntare su chi è nato e lavorato in Friuli Venezia Giulia, conosce bene il territorio con le sue peculiarità e criticità - aggiunge l'assessore all'Ambiente -. Inoltre Vatta può vantare l'importante incarico di project manager per la costruzione del Polo intermodale di Trieste Airport, un'esperienza che abbiamo ritenuto fondamentale per uno degli indirizzi che la Giunta ha affidato al direttore Arpa in virtù della riorganizzazione degli immobili dell'Agenzia con l'ipotesi di un laboratorio unico regionale".

Stellio Vatta è da agosto 2018 direttore di staff nella Direzione centrale ambiente ed energia con responsabilità diretta di particolari attività. Laureato in ingegneria meccanica all'Università di Trieste, inizia la sua esperienza lavorativa in Total - Raffineria di Trieste come energy manager; successivamente entra in Fincantieri SpA assumendo ruoli con maggiore responsabilità nella produzione industriale; è stato poi direttore per 13 anni del Dipartimento provinciale di Trieste dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Friuli Venezia Giulia; prima di lavorare in Regione, ha ricoperto il ruolo di project manager per la costruzione del Polo intermodale di Trieste Airport. È stato componente del Comitato tecnico - scientifico di supporto al Commissario per la realizzazione della terza corsia della A4.