Stop all'obbligo dei microchip per i gatti

Sembra segnato il destino dei gatti in Consiglio regionale. Nessuno torcerà loro una vibrissa, ovviamente, ma la norma che dovrebbe introdurre l'obbligo di dotare di microchip i gatti del Friuli Venezia Giulia e che ha creato numerose polemiche, molto probabilmente sarà eliminata. Durante l’esame in 3^ commissione consigliare, infatti, la Lega si è espressa a favore di un rinvio del provvedimento contenuto nella legge di stabilità. A intervenire è stato il consigliere Simone Polesello, che ha dichiarato di farsi portavoce di istanze che arrivano dai cittadini. “Questa iniziativa viene vista come un'ulteriore spesa per i cittadini soprattutto per chi possiede più di un gatto– ha commentato –. Dato che, fra visita e microchip, si parla di una spesa di 50 euro per singolo felino sarebbe perciò necessario destinare un fondo per le famiglie meno abbienti che potrebbero così accedere al servizio gratuitamente o comunque a costo ridotto. Per queste modifiche, però, c’è bisogno di tempo. Ci prendiamo l’impegno a discuterne fra qualche mese, spiegando bene ai cittadini la Banca dati regionale di anagrafe felina”.

Le associazioni che si occupano di animali randagi, infatti, si erano da tempo espresse a favore di un obbligo che permetterebbe l’immediata identificazione degli animali e l’individuazione del proprietario in caso di smarrimento, sgravando nel contempo i Comuni e le aziende sanitarie dai costi per le cure e il mantenimento dei randagi.