Sul lodo Irisacqua i dodici sindaci del ricorso si riservano di procedere

Sul caso del lodo Irisacqua i sindaci che hanno impugnato la delibera di nomina dell’amministratore unico dell’azienda, ovvero i primi cittadini di Doberdò del Lago, Farra d’Isonzo, Gradisca, Grado, Mariano del Friuli, Romans d’Isonzo, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Lorenzo Isontino, Savogna d’Isonzo, Staranzano e Villesse, si sono espressi anche a seguito della conferenza stampa indetta per comunicare l’esito dell’arbitrato. “Nulla di personale nei confronti del dottor Graziani”, precisano, “né tantomeno una lotta per le ‘careghe’”.

“Il ricorso è stato fatto in quanto si era davanti ad una palese violazione dei cosiddetti ‘patti parasociali’, che non sono accordi tra quattro amici, ma è una modalità concordata, da parte dei soci Comuni, un modus operandi che, tra l’altro, fa espresso riferimento all’articolo 30 del Tuel, il Testo Unico degli Enti Locali, ossia ad una legge dello Stato Italiano”.

Ora il lodo pronunciato, pur non smentendo la violazione dei patti parasociali ed anzi, indicando la strada ossia il ricorso al Giudice per l’inadempimento richiedendo la condanna del socio all’adempimento coercitivo. “Valuteremo se fare ricorso in appello o altra iniziativa soprattutto perché tale decisione non tiene conto della regola già approvata all’unanimità nei rispettivi venticinque Consigli Comunali e cioè da tutti i soci di Irisacqua”, proseguono i sindaci.

Questi si dicono fortemente preoccupati in quanto, a loro dire, “pare non si voglia considerare il valore intrinseco del patto parasociale e quindi le possibili future gravi conseguenze sull’Azienda Pubblica Irisacqua e questo ci preoccupa enormemente e non solo da un punto di vista del servizio idrico integrato offerto, ma anche per la tutela dei posti di lavoro”.

Va ricordato che il patto parasociale, come lo Statuto di Irisacqua che lo richiama, aveva creato le necessarie ed ineludibili premesse affinché tra i soci, ossia i venticinque comuni, fosse vigente la pari dignità sulle decisioni importanti da assumere e certamente la nomina dell’Amministratore Unico è una di queste. Ed è in forza di questo accordo che Irisacqua è stata costituita ed ha operato in un regime particolare, il cosiddetto ‘in house’. Ciò significa che la società ha agito e finora agisce come fosse un servizio interno erogato dai singoli Comuni i quali affidano gli appalti per la gestione del servizio idrico integrato senza ricorrere al libero mercato, nel pieno rispetto di servizio pubblico di un bene vitale e di tutti come è l’acqua.

“Questa modalità di operare è durata fino ad ora, senza mai creare divisioni tra i comuni, ed ha portato l’Azienda ad essere considerata un gioiello, non solo della nostra Provincia ma anche a livello nazionale” proseguono i primi cittadini. “Oggi invece assistiamo alla nascita, nell’ambito dell’Assemblea di Irisacqua di ‘Comuni di maggioranza e Comuni di minoranza’: mai si era verificata una simile condizione. Ora ci si trova di fronte ad alcuni soci, cioè i comuni più grandi, che potranno decidere sulla testa di tutti gli altri, dato che le quote azionarie detenute consentiranno loro di avallare qualsiasi decisione, sia per quanto riguarda gli investimenti che la nomina della governance e ciò in rapporto ad un bene di tutti: l’acqua bene vitale, pubblico, come sancito anche da un referendum plebiscitario”.

Uno spartiacque che rischia, però, anche di mettere a rischio il buon lavoro della società. Proprio per questo i dodici sindaci hanno annunciato di riservarsi l’opportunità di ricorrere in appello contro la decisione degli arbitri evitando di avviare ogni altra iniziativa utile ed opportuna, “proprio per salvaguardare i principi fondanti di Irisacqua”, concludono.