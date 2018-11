Taglio dei vitalizi: deciderà Trieste

Sarà il Tribunale di Trieste a decidere del taglio ai vitalizi di 42 ex consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia. Lo hanno deciso le Sezioni Riunite della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso dei 42 ex consiglieri che avevano impugnato la delibera con la quale l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea aveva deciso di ridurre i loro vitalizi in una misura compresa fra il 6 e il 15 per cento e per il periodo dal marzo del 2015 al giugno 2018.

Con la decisione della Cassazione si scrive una nuova pagina della complessa vicenda nella quale, con l’assistenza dell’avvocato Maurizio Paniz, i 42 consiglieri stanno cercando di evitare i tagli ai loro vitalizi. Si erano rivolti prima al Tar e poi al Consiglio di Stato, ricevendo sempre la stessa risposta: la decisione non spetta al giudice amministrativo, ma a quello ordinario, proprio come ora sancito dalla Cassazione. Il Tribunale di Trieste avrà ora tre mesi di tempo per riassumere il giudizio.

Oltre ai 42 ex consiglieri che hanno impugnato il provvedimento, in Friuli Venezia Giulia ci sono altri 133 ex consiglieri, o loro eredi, che percepiscono il vitalizio. In tutto i vitalizi degli ex consiglieri regionali sono 175 e per 19 di questi vi è il cumulo con vitalizi percepiti per altre cariche pubbliche, alla Camera o al Senato.