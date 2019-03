Tassa di soggiorno concordata con i Consorzi

"Rispetto al passato, in cui si lavorava a compartimenti stagni, oggi abbiamo convenuto che il metodo di approccio sarà quello per cui Regione, PromoTurismoFvg, Comuni e Consorzi di promozione lavoreranno in squadra per costruire la crescita culturale del nostro sistema di attrazione turistica trovando il migliore modello affinché il trasferimento del gettito dell'imposta di soggiorno da parte dei Comuni rispetti una tempistica adeguata alle esigenze degli operatori". Questa la sintesi dell'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini al termine del tavolo tecnico che si è tenuto a Udine, alla presenza del direttore generale di PromoTurismoFvg Lucio Gomiero, con i vertici dei tre Consorzi che gestiscono la promozione delle principali località turistiche del Friuli Venezia Giulia: Martin Manera presidente del Consorzio Lignano Holiday, Thomas Soyer di Grado Turismo e Claudio Tognoni direttore del Consorzio del Tarvisiano.

L'incontro è stata l'occasione per rinnovare da parte dell'assessore la massima disponibilità della Regione alle esigenze dei Consorzi e per rassicurare sul fatto che l'emendamento presentato dal consigliere Piero Camber sulle regole e destinazioni di spesa dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno, che andrà in discussione nel prossimo Consiglio regionale, non ha mai messo in discussione l'intesa. "L'intesa preventiva con le associazioni maggiormente rappresentative prevista dalla legge regionale 18/2015 non si tocca", ha garantito Bini.

L'assessore ha ringraziato i rappresentanti dei Consorzi per lo spirito di collaborazione con cui si sono approcciati al tavolo e per aver presentato proposte di studio di buone prassi che potranno consentire di arrivare ad una gestione sempre più efficiente, dopo un inevitabile periodo di rodaggio.

"Per la Regione si tratta del primo anno di gestione di questa partita - ha ricordato Bini - e vi chiedo pazienza e di continuare a fornire idee e proposte per arrivare, nel rispetto dei ruoli di tutti gli attori, a velocizzare il percorso degli investimenti: il tempo d'azione è fondamentale nel mondo dell'impresa e purtroppo non sempre la macchina burocratica pubblica è in grado stare al passo. Il nostro compito è di migliorare gradualmente i procedimenti. In me troverete sempre un partner disposto a fare un percorso assieme. Le leggi che abbiamo approvato finora sono nate tutte dopo un confronto assieme alle associazioni di categoria e ai protagonisti dei vari settori. Ben vengano - ha concluso l'assessore - altre occasioni di incontro per vincere insieme eventuali diffidenze e non lasciare spazio a fughe in avanti che fanno male a tutto il sistema".

I Consorzi per parte loro hanno messo a disposizione della Regione le loro strutture amministrative, l'esperienza e la volontà di continuare un percorso di confronto serrato e periodico per definire gli aspetti più tecnici.