Tragedia di Gorizia, sabato lutto cittadino

"Ritenendo di interpretare il sentimento dei goriziani ho voluto proclamare il lutto cittadino", ha detto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Sabato sarà esposta la bandiera a mezz’asta per rispetto alle tre vittime del tragico crollo avvenuto questa mattina in viale XX Settembre".

"Appena rientrato a Gorizia mi sono recato sul luogo della tragedia e ho parlato con alcuni dei soccorritori che, purtroppo, nonostante il grande impegno, nulla hanno potuto fare per le tre persone rimaste coinvolte, se non estrarre i loro corpi dalle macerie. E' un dramma che, per come si è consumato, ha scosso tutti per il suo epilogo. Inizialmente si sperava di ritrovare qualcuno ancora vivo ma così non è stato e il pensiero non può che andare ai famigliari delle tre vittime e al loro dolore", prosegue Ziberna.

"Per quanto riguarda le cause del disastro, ritengo sia opportuno lasciare lavorare gli inquirenti evitando ipotesi o supposizioni finchè le indagini non saranno concluse. Voglio ringraziare davvero di cuore chi si è fin da subito prodigato per prestare soccorso e ha lavorato senza sosta per estrarre le vittime dalle macerie, i Vigili del fuoco e la Protezione civile ma anche chi ha svolto lavori non meno importanti come le forze dell’ordine e il 118. Concludo con un grande e commosso abbraccio ai famigliari delle vittime".