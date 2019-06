Trieste, il M5S espone il cartello per verità per Regeni

“Il cartello con la scritta ‘Verità per Giulio Regeni’ resterà esposto sulle finestre degli uffici del Gruppo Movimento 5 Stelle nella sede della Regione, nonostante la decisione del governatore Fedriga”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali M5S del Friuli Venezia Giulia che incassano il pieno sostegno del portavoce alla Camera Luca Sut e della deputata M5S alla Camera, Sabrina De Carlo, prima firmataria della proposta di legge con cui è stata istituita la commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

“È un gesto simbolico, con il quale vogliamo ribadire la vicinanza alla famiglia ed esprimere il sentimento di una comunità che non vuole smettere di credere alla ricerca della verità”, spiegano i consiglieri Ilaria Dal Zovo, Mauro Capozzella, Cristian Sergo e Andrea Ussai.

“La scelta del presidente Massimiliano Fedriga di rimuovere lo striscione dal palazzo di piazza Unità a Trieste rappresenta un cattivo segnale, tanto più se la decisione non è stata condivisa con la famiglia di Giulio”, aggiungono gli esponenti M5S. “Siamo consci che uno striscione non possa diradare il mistero sulla morte del ricercatore di Fiumicello, servono altre azioni, tra cui la pressione di un Presidente di Regione”, chiariscono i Consiglieri M5S.

“La celebrazione degli Under 21 di calcio rappresenta per il presidente Fedriga il pretesto per compiere un gesto, nella sede di Trieste e in tutte le altre della Regione, rimandato ipocritamente per oltre un anno nel quale ha tenuto esposto il simbolo di una battaglia per i diritti umani in cui chiaramente non crede”, spiegano i pentastellati.

“Tutto quanto avviene proprio nel giorno in cui il Ministro del Lavoro egiziano, fa delle affermazioni pesanti sull'omicidio, definendolo ordinario”, concludono i consiglieri regionali M5S, Dal Zovo, Sergo, Ussai, Capozzella.

“La rimozione di quello striscione è un segnale provocatorio e decisamente negativo in un momento in cui non si può abbandonare la ricerca della verità”, aggiungono i deputati M5S, Sabrina De Carlo e Luca Sut. “In Parlamento siamo finalmente riusciti a sciogliere i nodi del Pd che, nella precedente legislatura, avevano arenato la commissione d’inchiesta e stiamo procedendo alla sua formazione che comprenderà anche membri della Lega che hanno supportato la dura battaglia del Movimento 5 Stelle perché si desse avvio alla commissione nel minor tempo possibile”, spiegano Sut e De Carlo.

“Mantenere alta l’attenzione sul caso è stata una necessità condivisa, a livello nazionale, anche dai colleghi della Lega. Piccole azioni come quella di esporre uno striscione sono necessarie in questo momento per mantenere vivo il ricordo di una verità che ancora non è emersa e che non riguarda ormai solo la famiglia di Giulio, ma la dignità di un intero paese. Anche alla luce delle recenti intimidazioni che gli avvocati della famiglia Regeni hanno subito in Egitto, lo striscione esposto dal palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia avrebbe avuto un valore simbolico più importante”, concludono i deputati M5S, Sabrina De Carlo e Luca Sut.