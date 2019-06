Trieste, rimosso lo striscione Verità per Regeni

Via lo striscione giallo di Amnesty International con la scritta "Verità per Giulio Regeni" dal Palazzo della Regione, in piazza Unità d'Italia a Trieste. Il manifesto era stato esposto nel 2016 dalla allora presidente Debora Serracchiani. Oggi è stato tolto per far spazio all'Europeo Under 21 di calcio che in regione si gioca sia al Nereo Rocco e allo stadio Friuli.

La vicenda ricorda molto quanto avvenuto qualche settimana fa nel capoluogo friulano, quando a Palazzo d'Aronco, a Udine, per far spazio agli stessi addobbi, lo striscione fu tolto - a detta del sindaco Fontanini - 'per sbaglio' dai tecnici incaricati a posizionare i manifesti dedicati all'evento calcistico. Nessun commento, al momento, da parte della Regione.

"Spero che Fedriga darà disposizione affinché lo striscione per Regeni sia riappeso, e non segua l'esempio del sindaco di Trieste che ha voluto toglierlo con le sue mani. Proprio in queste ore l'atteggiamento del Governo egiziano dovrebbe convincere a essere il più espliciti e uniti nell'affermare le richieste dell'Italia. Segnali in senso opposto sono preoccupanti, anche rispetto alla compattezza del Governo verso l'Egitto, considerando il ruolo politico di Fedriga". Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, commentando la rimozione dal palazzo della Regione Fvg, in piazza Unita' d'Italia, dove era stato esposto nel 2016 dalla stessa parlamentare, allora presidente della Regione.

"Ho personalmente appeso lo striscione - ricorda Serracchiani - che ammonisce a ricordare la tragica scomparsa di Giulio Regeni e chiede verità e giustizia, a nome della comunità del Friuli Venezia Giulia. Credo di aver interpretato un sentimento diffuso nella nostra popolazione, e avevo apprezzato - conclude - il fatto che lo striscione fosse rimasto appeso anche con il cambio di Amministrazione".