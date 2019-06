Udine, 137 esuberi all'Asui. Ma il Comune tace

"Udine ha bisogno di un assessore alle politiche sociali presente, che si occupi dei problemi della città e full time, non di ologrammi che appaiono e scompaiono sulle pagine dei giornali". Lo affermano le consigliere comunali del Partito Democratico, Eleonora Meloni e Sara Rosso, componenti della Commissione Politiche Sociali, commentando le continue assenze dalle sedi consiliari dell'assessore Giovanni Barillari e la conseguente sottovalutazione dei problemi della città da parte della maggioranza.

"Svariate sono le occasioni in cui l'assenza dell'Assessore in Aula e nelle sedi comunali deputate si fa sentire, il tutto chiaramente a scapito dei cittadini più fragili. Ultima, in ordine temporale, è la mancata discussione sul merito (e poi bocciata) della mozione presentata dalla collega consigliera Simona Liguori e inserita nell'ordine del giorno come richiesta di consiglio straordinario del 27 maggio, riguardante l'annunciata riduzione di 137 unità del personale da parte dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (Piano 2019). Nonostante la mozione fosse stata presentata un mese prima rispetto alla data del Consiglio Comunale, l'Assessore ha chiesto di ritirare la mozione al fine di organizzare una commissione politiche sociali ad hoc per un approfondimento. Richiesta reiterata anche dal Sindaco, che candidamente ha ammesso di essere ignorante su questo tema e di necessitare di maggiori approfondimenti".

"È inaccettabile che la maggioranza non solo non abbia approvato il testo che voleva esprimere la corretta preoccupazione di un'Amministrazione pubblica sulle possibile perdite di posti di lavoro, ma che neppure si sia mossa con chi di competenza nell'arco di un mese. A oggi - proseguono le consigliere - non è ancora pervenuta alcuna convocazione della Commissione Politiche Sociali per affrontare il tema dei 137 posti di lavoro a rischio. Segnale tangibile del totale disinteresse del Sindaco Fontanini e della giunta ai problemi della città, ma soprattutto indice della sua irrilevanza politica sul piano regionale. La città ha bisogno - concludono le consigliere - di assessori presenti, capaci e soprattutto full time. L'11esimo assessore non porterà alcun beneficio ulteriore alla cittadinanza, ma solo costi di gestione in più e un tornaconto personale, mirato a ristabilire gli equilibri politici interni alla maggioranza".