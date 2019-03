Udine, sempre più capitale del Friuli

Ieri, ospite a Screenshot, su Telefriuli, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini ha anticipato varie novità, a iniziare dal logo promozionale del Comune che, dopo diversi anni, cambierà e che presenterà al suo interno la dicitura "Udine, capitale del Friuli".

Tra i tanti temi trattati, non poteva mancare un approfondimento sulla pavimentazione in pietra piasentina di via Mercatovecchio. “Il futuro arredo urbano della via sarà scelto dai cittadini - ha spiegato Fontanini – ma l'amministrazione sta valutando con Saf la possibilità di far attraversare la storica arteria da piccoli autobus elettrici che potrebbero percorrerla nella parte centrale in porfido”.

E, sempre nell'ottica di riportare vita, pedoni e commercio al cuore di Udine, al vaglio del Comune c'è la volontà di anticipare la gratuità degli stalli blu alla fascia preserale e la creazione del mercato coperto di piazza XX Settembre, “mercato che sarà aperto per gran parte della settimana”.

Meno cauto, il primo cittadino, sul futuro di quello che lui stesso ha ribadito più volte essere il simbolo del Friuli, ovvero il castello. “Con l'impianto di risalita, il numero dei visitatori aumenterà moltissimo - ha affermato il primo cittadino -, tanto che andremo vicino ai numeri di visitatori che ha il Castello di Miramare”.

Fontanini, inoltre, ha promesso che una legge sull'identificazione, simile a quella appena approvata in Regione, che vieta l'ingresso nelle strutture regionali alle persone che indossano indumenti o copricapi che nascondono il viso, sarà portata e approvata al più presto dal consiglio comunale.