Udine in piazza per il Venezuela

C'è apprensione ma soprattutto un profondo dispiacere nelle parole, ma anche nelle lacrime, di chi oggi ha partecipato a Udine alla manifestazione a sostegno del Venezuela e dei tanti italiani che risiedono nel Paese al centro di una grossa crisi. Lacrime, rabbia e dolore per la posizione dello Stato italiano, per non aver dato l'appoggio internazionale richiesto al presidente Jaun Guiaidò, quando in piazza, anche oggi, in migliaia protestano, rischiano la vita, contro Maduro, considerato un presidente dittatore non eletto democraticamente e incostituzionale. Per sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sulla crisi democratica e umanitaria del Venezuela, i rappresentanti della comunità Italo venezuelana hanno allestito un gazebo in piazza san Giacomo a Udine. Un'iniziativa internazionale che ha visto coinvolte moltissime piazze in Venezuela e in moltissimi paesi. GUARDA IL VIDEO CON LE INTERVISTE RACCOLTE DA TELEFRIULI

All'evento ha partecipato anche l'Ente Friuli nel Mondo che proprio ieri ha lanciato un appello.

"Auspico che la comunità internazionale possa contribuire a trovare con urgenza una soluzione a questa grave crisi e, a tale proposito, sollecito un più coraggioso intervento da parte dello Stato italiano - ha detto il presidente Adriano Luci -, nella direzione attesa da ampi strati della popolazione del Venezuela, con la quale la nostra comunità di rimpatriati è in piena condivisione e costante contatto. Apprezzo la posizione di vicinanza ai connazionali espressa l’altro ieri dall’Europa e sollecito altresì la stessa nostra Regione a promuovere ogni utile istanza nei confronti delle nostre autorità diplomatiche nazionali, affinchè vengano ripristinate la democrazia e le libertà individuali, così come del resto previsto dalla Costituzione venezuelana che prevede, nell’attuale situazione venutasi a creare, il ricorso a nuove elezioni libere e democratiche", conclude Luci.