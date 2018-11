Udine: incontro sul superamento delle Uti

Fine dell'obbligo di adesione alle unioni territoriali, nessuna conseguenza per chi esce, sistemi premianti per chi decide di “fare sistema” e salvaguardia di alcune funzioni particolari come il sociale. Sono alcuni dei punti di forza del disegno di legge 32 che ripensa il sistema delle autonomie locali, dopo il “terremoto” del 2014 e l'introduzione delle Uti, illustrati martedì sera a Udine nella sede della Regione, dal consigliere regionale Mauro Di Bert presidente del gruppo Progetto Fvg Per Una Regione Speciale/Ar nel corso di un incontro promosso dal gruppo e al quale hanno partecipato numerosi amministratori locali.

"Il disegno di legge che andrà in aula fra circa venti giorni per l'approvazione è un messaggio di serenità per i sindaci che dal primo gennaio non avranno più vincoli – ha detto Di Bert – si entra in un sistema dove le unioni territoriali ci saranno ancora, ma sarà una libera scelta dei Comuni aderirvi o meno. Punto qualificante di questa riforma ridare autonomia a tutti i Comuni anche i più piccoli sotto ai 5.000 abitanti per i quali resta l'obbligo della convenzione, come salvaguardia dei servizi, però con libertà di scegliere con chi vogliono associarsi".

Per il gruppo regionale di Progetto Fvg incontri come quello di martedì stanno diventando un modo operativo di avvicinamento al territorio per condividere i percorsi amministrativi e la filosofia che porta la maggioranza regionale alla stesura dei provvedimenti: "Le grandi riforme devono avere trasversalità oppure non durano – ha ribadito il capogruppo regionale - per quanto piccolo sia un Comune svolge un ruolo di aggregazione e non è possibile calare dall'alto provvedimenti che tolgono identità ai territori che hanno contribuito alla crescita e al benessere. La maggioranza regionale ha deciso di partire da subito per dare una prima risposta con questo disegno di legge, anticipazione di una riforma degli enti locali più ampia e complessa che nel 2019 definirà il nuovo soggetto di area vasta. La fase transitoria sarà regolata con norme semplici perché questa è una legge snella; non pensiamo sia la perfezione ma il fatto che anche l'esame da parte del Cal si sia concluso con una sola astensione ci conferma la bontà del provvedimento".

Il consigliere di Progetto Fvg è poi passato a illustrare la legge che sotto l'aspetto contabile cambia la modalità di erogazione dei fondi quantificati nella legge di stabilità prossima a entrare in aula.

"Nel 2014 abbiamo assistito a una forzatura con l'imposizione ai sindaci del limite dei mandati che ha messo in difficoltà i piccoli Comuni – ha proseguito negli interventi il consigliere regionale e vice capogruppo Giuseppe Sibau – noi abbiamo proposto una liberalizzazione e ci siamo confrontati con la maggioranza per prendere una decisione assieme». Parlando ancora della legge sulle Uti il consigliere Sibau ha ricordato come il provvedimento abbia particolarmente penalizzato il territorio montano, «sono state create sulla carta comprendendo Comuni dalle diverse esigenze, pensiamo all'Alto Friuli, alla montagna del pordenonese o alle Valli del Natisone, con il risultato che solo per una questione di incidenza nel voto le decisioni le prendeva la pianura anche per la montagna".

Dal successivo dibattito sono emerse da parte di sindaci e assessori alcune delle criticità in particolare riferite al personale, con gli amministratori che hanno chiesto spazi assunzionali e margine di spesa per poter pagare l'adeguamento del contratto del comparto unico. Fra gli ospiti anche Mario Pezzetta presidente regionale Anci d'accordo nel praticare la volontarierà mantenendo le unioni per le funzioni strategiche ed Emanuele Zanon sindaco di Cavasso Nuovo, secondo il quale il grave errore della 26/2014 è stato quello di pensare all'erogazione dei servizi attraverso politiche di area vasta.

A chiusura dell'incontro l'intervento del coordinatore regionale di Progetto Fvg, Ferruccio Saro, "l'abolizione delle Province è stata sostenuta da tutti sull'onda del populismo – ha ricordato Saro - e si è andati nella direzione dell'accentramento delle funzioni e dei dipendenti, tanto che ora tutto passa per la Regione, quando invece dovrebbe mantenere solo le funzioni legislativa, di programmazione economica, sulla sanità e sulle infrastrutture. Tutto il resto va assolutamente decentrato a un ente di area vasta più forte rispetto alle Province. Non mi riconosco più in questa Regione che negli ultimi anni è andata disfacendosi - ha commentato il coordinatore regionale di Progetto Fvg – dobbiamo pensare anche a una serie di azioni per superare la legge Bassanini che ha bloccato il sistema; dobbiamo ripartire con gli investimenti nei Comuni, creando una struttura appaltante unica a cui le amministrazioni possono rivolgersi per indire le gare che non sono in grado di realizzare da soli".