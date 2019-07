Ue, buon lavoro a David Sassoli

“L'elezione di Sassoli alla presidenza dell'Europarlamento salva l'Italia da uno smacco storico. Il Governo Salvini è stato incapace di far valere il peso del nostro Paese, ha bloccato con gli amici di Visegrad la candidatura di Timmermans e ha aperto la strada a una presidente della Commissione Ue notoriamente pro-austerity e legata a filo doppio con i Paesi rigoristi dell'Est: ottimo lavoro”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd) commentando l'elezione di David Sassoli quale nuovo presidente del Parlamento europeo.

Valutando “stupefacente che la 'italianissima' Giorgia Meloni riesca a invitare a non votare l'unico italiano candidato a una carica di vertice in Europa, solo in odio al Pd”, Serracchiani invia “complimenti e auguri di buon lavoro a Sassoli, di cui ho conosciuto l'equilibrio e apprezzato l'autorevolezza negli anni in cui sono stata europarlamentare. I cittadini europei e in particolare gli italiani si attendono una ventata di cambiamento e maggiore vicinanza dalle istituzioni europee”.