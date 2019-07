Ue, Marco Dreosto entra nelle commissioni Envi e Intre

Due importanti nomine per l'europarlamentare friulano Marco Dreosto, eletto nelle fila della Lega a Strasburgo. L'esponente del Carroccio, infatti, è stato scelto tra i componenti delle Commissioni permanenti Envi e Intre, che si occupano rispettivamente di ambiente, sanità e sicurezza alimentare e di industria, ricerca ed energia. "E' una grande soddisfazione", commenta Dreosto. "Porterò le istanze del Nord-Est Italia, cuore produttivo dell’intera nazione. Sono stato candidato prima e poi eletto per sfide e responsabilità come queste e per me sarà un onore poter esser la voce delle imprese e delle amministrazioni, locali e non, all’interno dei palazzi europei”.

“Sono pronto – continua Dreosto – a ripagare fattivamente la fiducia del Presidente Massimiliano Fedriga, della Lega e delle oltre 23.000 mila preferenze ottenute e sono sicuro che, grazie ai numeri raggiunti dal Carroccio in tutte le sedi istituzionali, riusciremo a portare risultati tangibili per le imprese e i cittadini del nostro territorio”.

"Di questa settimana rimane il rammarico per l'elezione di David Maria Sassoli a Presidente del Parlamento Europeo (rappresentante del Partito Democratico). Auspico che - ha concluso Dreosto - la sua sia una presidenza super partes, rispettosa dei diritti degli altri gruppi parlamentari espressione, come il nostro, di milioni di voti".