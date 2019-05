Ultimo giorno di campagna elettorale, al voto il 117 comuni

In Friuli Venezia Giulia, oltre che per le Europee, si voterà anche per il rinnovo di 117 amministrazioni comunali. I candidati sindaci sono in tutto 251; gli aspiranti a un posto di consigliere comunale ben 4.572, divisi in 363 le liste.

Si voterà nella sola giornata di domenica 26 maggio. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. In un solo comune, Porcia, che ha più di 15mila abitanti (per altro l’unico in cui in regione si candida il Movimento 5 Stelle) è previsto l’eventuale ballottaggio, il 9 giugno.

Più unico che raro il caso di Andreis, 282 abitanti, in provincia di Pordenone, dove nessuno si è candidato per la carica di sindaco. Il comune sarà quindi commissariato.

Sono 20, invece, i comuni con un unico candidato. Per la loro elezione sarà sufficiente che vada a votare il 50% + 1 degli aventi diritto. Altrimenti arriverà il commissario.

E’ la prima volta che in regione si registra un numero così alto di comuni con un unico candidato sindaco. In occasione delle amministrative di cinque anni fa, quando i comuni al voto furono 131, accadde in 14 municipi.

Le operazioni di scrutinio per le amministrative cominceranno alle 14 di lunedì. Per le europee, invece, cominceranno già domenica alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi.