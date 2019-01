"Salvaguardare, mantenere e migliorare il Pronto Soccorso dell'ospedale di Cividale del Friuli, tenendo soprattutto in considerazione il reparto Medicina e gli ambulatori presso i quali si svolgono i prelievi e le donazioni del sangue".



E' quanto chiede alla Giunta il consigliere regionale della Lega, Elia Miani, con un ordine del giorno approvato durante la manovra di bilancio.



"Sarebbe un errore chiudere il reparto Medicina dell'ospedale di Cividale del Friuli - commenta l'esponente della Lega - in quanto i ricoveri annuali si riverserebbero sull'Ospedale di Udine che non sarebbe assolutamente in grado di accoglierli senza creare ulteriori disagi alla struttura udinese e alla popolazione.



"Il territorio del cividalese, comprendente circa 53.000 residenti e per le sue caratteristiche ambientali e socio-assistenziali - continua Miani - non può essere privato di un riferimento sanitario così importante per le necessità della gente della zona.



"Ritengo sia necessario garantire anche il mantenimento del Pronto Soccorso per garantire un supporto adeguato alle emergenze-udienze diurne e soprattutto notturne nei reparti Medicina e RSA e il conseguente mantenimento - conclude il leghista - delle attuali unità di posti letto di osservazione che permettono di gestire certi pazienti per 24/48 ore in attesa di un posto letto in reparto Medicina".