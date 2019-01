Un milione e 200 mila euro dal Miur per quattro scuole in Fvg

Ammonta a 1 milione, 237 mila e 791 euro il finanziamento che il Miur, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, stanzia in Friuli Venezia Giulia per interventi di messa in sicurezza e/o costruzione di nuovi edifici da destinare a strutture scolastiche sportive. Lo stanziamento totale del Ministero è pari a 50milioni di euro: ogni Regione ha individuato gli interventi e presentato i progetti che poi sono stati approvati.

In Fvg sono quattro gli istituti che saranno interessati ai lavori che riguardano l’adeguamento sismico degli edifici. A Codroipo è stata approvata la fase esecutiva dei lavori alla scuola secondaria di primo grado Bianchi (dove è necessario anche il rinnovamento degli impianti) per 360 mila euro. A Tavagnacco si interverrà sulla palestra in comune tra scuole elementari e medie per 305 mila euro mentre ne serviranno 353 mila alla scuola primaria Pirona di Dignano. Infine, ad Azzano Decimo arriveranno 219 mila euro per sistemare la palestra della scuola elementare Battisti.

In generale, i finanziamenti più cospicui andranno alla Lombardia (oltre 6,6 milioni di euro), alla Campania (5 milioni), alla Sicilia (4,6 milioni), al Lazio (4,1 milioni) e al Veneto (3,8 milioni). Sardegna ed Emilia Romagna, rispettivamente con 16 e 12 progetti, sono le Regioni nelle quali si realizzeranno più interventi; seguite da Basilicata, Campania e Lazio, tutte con 7 interventi ciascuna.

Sono nove le Regioni nelle quali verranno realizzate le 16 nuove palestre, che in alcuni casi sostituiranno edifici ormai inutilizzabili: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria.

L’elevato tasso di dispersione scolastica, l’assenza di strutture sportive e le condizioni di forte deprivazione territoriale sono stati, insieme al livello di progettazione, alcuni dei criteri utilizzati per l’individuazione dei progetti da finanziare.

Questo primo investimento e l’avvio dei progetti finanziati consentiranno anche di far partire un’importante sinergia con l’Istituto di credito sportivo, al quale gli enti locali interessati potranno ricorrere per ottenere ulteriori finanziamenti e anticipazioni a tasso zero per le progettazioni di palestre e strutture scolastiche sportive.