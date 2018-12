Una legge regionale contro le manipolazioni

Il Friuli Venezia Giulia ha due leggi, tra loro agli antipodi. La 11 del 2012 che detta le ‘Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell’individuo’. L’articolo 2 recita: ‘La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali promuove la realizzazione di progetti di sostegno del cittadino contro ogni forma di manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, prevenendo e contrastando l’induzione alla dipendenza tramite comportamenti e tecniche tali da alterare l’autodeterminazione dell’individuo. La legge 11 del 2012 mette una toppa sulla legge 13 del 2004, che aveva riconosciuto ‘l’importanza sociale ed economica delle professioni non ordinistiche’, dando piena libertà di agire a una serie di individui capaci di tutto.



Purtroppo, a distanza di otto anni c’è ancora bisogno della legge 11 del 2012. “Al centro di ascolto Sos abusi psicologici – spiega Cristina Caparesi – poco tempo fa si è presentato un ragazzo a chiedere aiuto per una sua amica. Purtroppo, spesso ci si accorge che un familiare o un amico si sono lasciati manipolare, quando ormai è troppo tardi per intervenire. I cambiamenti proposti si sono già interiorizzati”.



A cadere nella rete dei falsi guru sono uomini e donne senza distinzione di livello d’istruzione, età o classe sociale. “Si rivolgono all’Associazione – conclude la psicologa - più donne. Però, bisognerebbe capire se è perché le donne non hanno paura di chiedere aiuto, o perché sono più soggette a manipolazioni di vario tipo”.