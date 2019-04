Unanime solidarietà a Giovanni Taormina

L'invio di una busta con due proiettili, indirizzata al giornalista Rai Giovanni Taormina ha provocato un'unanime e trasversale reazione del mondo politico.

"Un gravissimo atto intimidatorio a fronte del quale la nostra comunità ha l'obbligo di alzare la voce, per ricordare che il Friuli Venezia Giulia non è, né mai sarà, terra in cui simili gesti potranno trovare cittadinanza" afferma Massimiliano Fedriga, governatore della Regione, commentando la notizia. "La mia vicinanza alla vittima è sincera e assoluta: l'invito che mi sento di rivolgergli, da amministratore e da cittadino, è di non lasciarsi condizionare dai contenuti della busta e di proseguire con tenacia il suo lavoro, nella certezza di avere al suo fianco le istituzioni tutte e, ancor di più, le donne e gli uomini del Friuli Venezia Giulia".

"Il Partito democratico esprime la sua solidarietà al giornalista che ha subito una vergognosa intimidazione - afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli -: fatti e metodi che purtroppo non appartengono solo ad altre realtà del nostro Paese ma ormai accadono sulla soglia delle nostre case. È un dato con cui dobbiamo fare i conti a viso aperto immediatamente e senza strumentalità di parte, perché queste sono minacce portate contro la comunità nel suo complesso. Il Pd ribadisce una forte preoccupazione per l'emergere di fenomeni che suggeriscono una presenza sempre più attiva e insidiosa della criminalità organizzata in Friuli Venezia Giulia".

"Se l'impronta è quella della criminalità organizzata come appare - afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani -, siamo di fronte a un salto di qualità in Friuli Venezia Giulia che impone l'immediato allerta di tutti i presidi di sicurezza, delle organizzazioni sociali, dei soggetti politici e istituzionali".

Per Serracchiani "è un segnale molto pesante per le caratteristiche specifiche con cui è stata portata l'intimidazione e per il soggetto che ne è vittima: va fatta chiarezza prima possibile, anche per la sicurezza personale del giornalista minacciato. La stampa e in particolare il servizio pubblico - ha sottolineato la parlamentare - sono il primo argine che si oppone all'inquinamento del tessuto civile operato dalla criminalità organizzata".

"Le minacce al giornalista della Tgr del Friuli Venezia Giulia Giovanni Taormina sono un atto grave, che contribuisce ad esacerbare un clima già pesatissimo", afferma Isabella De Monte, eurodeputata Pd. "Gli attacchi ai giornalisti e alla stampa libera sono ormai all’ordine del giorno, da Nord a Sud. Quanto successo oggi testimonia il fatto che anche la nostra regione, tradizionalmente estranea a vicende simili, non può considerarsi fuori dagli interessi delle organizzazioni criminali, come d’altronde già certificato da recenti inchieste giudiziarie".

"Siamo una terra forte, sana, solidale – osserva De Monte – ed è in questa forte tenuta sociale che dobbiamo trovare la determinazione per resistere a chi vuole coltivare il marcio. Esprimo quindi la mia totale vicinanza al giornalista minacciato, a tutta la redazione della Tgr Fvg, e in generale ai tanti professionisti dell’informazione che lavorano sempre per la verità e la democrazia, anche quando possono avere un costo alto".

“Desidero esprimere la mia più sentita solidarietà ai giornalisti friulani Floriana Bulfon e Giovanni Taormina - dichiara il deputato Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia -, entrambi colpiti in questi giorni da gravi e ignobili atti intimidatori per il loro impegno in inchieste contro la criminalità organizzata. Colgo l’occasione per dare loro tutto il mio sostegno e ringraziarli di essere sempre in prima linea in difesa della legalità”.

“Massima solidarietà al giornalista della Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia, Giovanni Taormina, vittima di un ignobile atto di intimidazione”. Lo affermano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo, Andrea Ussai, Cristian Sergo e Mauro Capozzella. "Da anni ci battiamo perché non venga sottovalutata la crescente presenza della criminalità organizzata nella nostra regione – aggiungono i consiglieri M5S – e questo gravissimo fatto non fa che confermare quanto diciamo da tanto tempo. Ci auguriamo quantomeno che quanto accaduto alzi il livello di attenzione sull'infiltrazione delle mafie in Friuli Venezia Giulia”.