Unesco volano per l'economia Fvg

"La cultura può diventare davvero un volano nello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia, e in particolare i siti Unesco possono fungere da traino per il turismo e quindi per l'economia dell'intera regione". Ad affermarlo è Diego Bernardis (Lega), in seguito all'approvazione unanime, da parte della V Commissione del Consiglio regionale di cui è presidente, del disegno di legge n.

51 "Misure a sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'Unesco".

"Il provvedimento approvato in V Commissione permetterà ai vari siti, esistenti e futuri, di dialogare assieme così da creare quella sinergia necessaria per la promozione e valorizzazione del territorio. Un ulteriore emendamento - spiega l'esponente di maggioranza - consentirà una sinergia con PromoturismoFvg sulle linee strategiche di indirizzo. Il significativo impegno assunto dalla Regione Friuli Venezia Giulia è volto alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio regionale sotto tutela Unesco, nella prospettiva dello sviluppo dei territori interessati".

"I cinque siti già riconosciuti (Aquileia, Cividale, Dolomiti, Palmanova, Palù di Livenza) grazie a questo disegno di legge avranno pari dignità finanziaria da parte della Regione - precisa Bernardis -. Ai siti già esistenti verranno concessi dei finanziamenti annuali per far fronte agli oneri della gestione ordinaria e finanziamenti specifici sulla base di quanto previsto nell'ambito dei programmi di ciascuno. Inoltre, è previsto un finanziamento per far fronte ai primi oneri di gestione di nuovi siti culturali regionali inseriti nella lista Unesco, tra cui il progetto Collio-Brda già in fase avanzata e sul quale la Regione punta come prossimo obiettivo di riconoscimento in collaborazione con la Slovenia".

"Valorizzare i nostri cinque siti Unesco attraverso una norma è senza dubbio una cosa importante e positiva. È tuttavia necessario introdurre un elemento essenziale come la promozione, garantendo una interazione e collaborazione diretta di PromoturismoFvg". A dirlo è il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello, in merito al disegno di legge. "Quella presentata oggi in Commissione - commenta Bolzonello - è una norma importante che mira a valorizzare e mettere a sistema all'interno di un ragionamento regionale, un nostro unicum che è quello dei cinque siti Unesco presenti in regione, uno naturale con le Dolomiti (dove la parte alpina friulana è stata fondamentale per il riconoscimento) e quattro siti culturali Unesco che sono rispettivamente la zona archeologica di Aquileia, il Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli, il sito palafitticolo di Palù di Livenza e Santissima (Polcenigo) e la fortezza di Palmanova".

Intervenendo in Commissione, Bolzonello ha sottolineato quindi come si tratti di "un argomento buono, ma che presenta delle criticità, come la mancanza di un coinvolgimento diretto di PromoturismoFVG. Infatti, questo disegno di legge si focalizza solo sulla dimensione della conservazione, valorizzazione e fruizione di tale patrimonio, trascurando completamente la parte della promozione che è determinante soprattutto per arricchire la nostra offerta rivolta al turismo culturale".

Per questo motivo il capogruppo dem ha richiesto di esplicitare nella norma il coinvolgimento di PromoturismoFvg, che al momento già promuove questi siti Unesco.