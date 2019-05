Vajont, Fvg unito nel ricordo della tragedia

"L'ampia condivisione da parte dei gruppi politici presenti in Consiglio regionale e della Giunta, per l'istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” è un importante e positivo segnale di come la Regione voglia promuovere la memoria di questa tragedia immane affinché sia sempre vissuta nel rispetto di tutte le comunità coinvolte". A dirlo è il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello che oggi ha presentato in V commissione la proposta di legge per l'Istituzione della Giornata e del riconoscimento “Memoria Vajont”.

"Così come già fatto dalla Regione Veneto, purtroppo senza un'opportuna condivisione con il Fvg, abbiamo ritenuto doveroso questo riconoscimento, nato dalla richiesta di cittadini di Erto e Casso proprio a seguito della legge veneta. Questa non vuole essere un’iniziativa nostalgica, ma, al contrario, si inserisce nel dare un contributo di rilancio a questo territorio cosi profondamente ferito. Non c’è inoltre alcuna volontà di creare doppioni o coprire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo istituita a livello nazionale, ma riteniamo necessario e opportuno che chi più ha sentito, vissuto e pagato le conseguenze di questa immane tragedia possa ricordare e costruire un percorso più forte e più legato a questa vicenda della nostra storia".

La proposta di legge presentata da Bolzonello e ampiamente condivisa dai gruppi consiliari, prevede dunque l’istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”, che dal 2019 ricorrerà il 9 ottobre per commemorarne le vittime, esprimere solidarietà ai Comuni che furono colpiti dall’evento e ai superstiti, sensibilizzare la comunità regionale e le istituzioni al tema del disastro ambientale provocato dall’uomo e promuoverne la prevenzione, con una particolare attenzione rivolta alle giovani generazioni. È previsto che ogni anno venga disposto dalla Regione, in collaborazione con i Comuni e altre istituzioni anche educative, un programma di interventi celebrativi finalizzato a promuovere iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont.

E ancora, attraverso la concessione di contributi, concorrere alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni.

“La proposta di legge per l'istituzione della 'Giornata in ricordo della tragedia del Vajont' è indubbiamente un'iniziativa pregevole su cui, peraltro, abbiamo apposto la firma come Gruppo consiliare. Ma non fermiamoci al ricordo”. Lo ha affermato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, nella seduta della VI Commissione in cui è stata illustrata la pdl.

“Sarebbe opportuno sfruttare l'occasione per interventi più ambiziosi rispetto all'obiettivo, comunque condivisibile, di un incremento dei flussi turistici nella zona del Vajont legato alla memoria", ha aggiunto Capozzella. "La politica raccolga la sfida di far rivivere le vallate attraverso servizi e iniziative più ad ampio respiro”.