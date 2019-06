Valvasone Arzene esce dall’Uti Tagliamento

Il sindaco di Valvasone Arzene, Markus Maurmair, ha annunciato l'addio del suo comune dall'Uti del Tagliamento. "In occasione dell’ultima riunione dell’Assemblea dei Sindaci ho anticipato ai colleghi l’intenzione della maggioranza consiliare del Comune di recedere dall’Unione stessa. Con il prossimo consiglio comunale, convocato per lunedì 10 giugno, sarà approvato il primo atto per il recesso", spiega il primo cittadino.

"Il percorso prevede, una volta formalizzata l’istanza, la contrattazione di un accordo per l’uscita che dovrà trovare l’assenso dell’Assemblea dei Sindaci dell’Uti e una seconda approvazione da parte del consiglio comunale di Valvasone Arzene. Il termine fissato per legge regionale per la doppia approvazione sono 60 giorni, pertanto entro il mese di agosto Valvasone Arzene non farà più parte dell’Unione", continua Maurmair.

"Rimarranno in piedi i servizi in convenzione con i Comuni facenti parte dell’Unione, in particolare quelle storiche con San Martino al Tagliamento e nulla precluderà rispetto a nuove forme di collaborazione a due o più enti, come il percorso che stiamo facendo con Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento per la costituzione di un corpo di Polizia Locale".

"Perché scegliamo di uscire dall’Uti Tagliamento? La decisione è collegata alla circostanza che, dopo tanti anni di proposte e suggerimenti per migliorare la normativa di riferimento, avanzati come Comuni aderenti al percorso delle Uti, sono comunque rimasti dei vincoli, soprattutto in termini di dimensione del nuovo ente che rimane troppo grande e che non riteniamo compatibili con i servizi che dovrebbero essere resi ai cittadini", spiega ancora Maurmair.

"Inoltre, la difficoltà derivante dal trovare una sintesi di mediazione tra i diversi interessi apportati dai singoli amministratori, vizio naturale per un ente di secondo livello, come sono le Unioni, dove ogni intervenuto cerca di massimizzare i vantaggi per i territori che rappresenta, hanno visto più volte soccombenti gli effettivi vantaggi per il Comune di Valvasone Arzene. A titolo di esempio ricordo quanto accaduto di recente con la negoziazione che ha portato il riparto dei fondi per gli investimenti 2019 con tre enti beneficiari di fondi per 1,9 milioni di euro mentre gli altri cinque dell’Unione sono rimasti a bocca asciutta e di fatto senza la possibilità di far partire cantieri nel corso di quest’anno".

"Certo è che il recesso per quanto riguarda la parte operativa dei servizi non avrà un impatto di rilievo per l’Amministrazione comunale di Valvasone Arzene poiché, anche grazie alla fusione amministrativa del 2015, l’organigramma comunale è di alto livello e con coperture di tutti i ruoli. Infatti, dalla Polizia Locale alle funzioni tecniche dal servizio demografico a quello finanziario e tributario per giungere alle attività di staff piuttosto che la gestione delle attività culturali il Comune di Valvasone Arzene ha la certezza di poter garantire buone prestazioni", conclude il primo cittadino.