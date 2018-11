Valvasone Arzene promuove la fusione

"A quasi quattro anni dalla fusione amministrativa, salutata da un volo di palloncini il 1° gennaio 2015, giorno che ha visto la nascita del Comune di Valvasone Arzene, il convegno di domani, 1° dicembre, fa il punto della situazione, mettendo in luce le conseguenze sui servizi al cittadino, sul bilancio e la fiscalità locale, sull’organizzazione della nuova e più snella macchina burocratica", spiega il Sindaco Markus Maurmair.

Si tratta di una mattinata a più voci e che vede i contributi di accademici, come la professoressa Chiara D’Orlando dell’Università di Udine, o istituzionali, come l’Anci del Friuli Venezia Giulia e del direttore del ComPA FVG, Daniele Gortan, che ha seguito numerosi percorsi di fusione nella Regione. Ma anche si potrà conoscere più a fondo l’esperienza del Comune trentino di Ville D’Anaunia, nato il 1° gennaio 2016, i cui amministratori racconteranno quanto sta accadendo nel loro contesto, accompagnati da un funzionario del Consorzio dei Comuni Trentini. Prenderà pure la parola una cittadina di Valvasone Arzene, Chiara Leschiutta, per esporre le risultanze della sua tesi sulla fusione, con la quale si è brillantemente laureata all’università di Udine. Chiuderà gli interventi l’assessore regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti, che sta ridisegnando la geografia e la mission degli enti locali in Friuli Venezia Giulia.

"Uno degli elementi più attesi è la relazione realizzata dagli uffici comunali di Valvasone Arzene che rende il conto di questi 4 anni di vita del nuovo ente. I dati elaborati vanno nella direzione auspicata nel corso della campagna referendaria che prospettava risparmi e un generale dimagrimento della macchina burocratica. Spiccano la riduzione della spesa per il personale (avvenuta non sostituendo alcune quiescenze, grazie alla riorganizzazione degli uffici), che, sommata a quella per le indennità dei funzionari, passati da 6 a 4, supera i 100 mila euro rispetto al 2014 e la diminuzione del debito per i mutui, grazie all’estinzione anticipata di alcuni contratti nel 2015, per i quali il risparmio sul 2014 è di 140 mila euro", prosegue il primo cittadino.

"A fronte di queste voci di minore spesa, si registra anche un rilancio degli investimenti, realizzato grazie all’esenzione dal patto di stabilità che ha sviluppato dal 2015 oltre 7,5 milioni di euro. Sul piano dell’organizzazione dei servizi e degli uffici, inoltre, la fusione ha consentito di migliorare e ampliare le misure comunali a favore della famiglia, della genitorialità, ma anche per il tessuto produttivo locale, con servizi gestiti da uffici più strutturati e specializzati", continua Maurmair.

"Sul piano fiscale, infine, ogni cittadino del nuovo comune nel 2017 ha pagato 56 euro di tasse locali in meno del 2014; a questo risultato ha contribuito la ridefinizione verso il basso delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef e della TASI. I numeri pertanto confermano la validità del percorso amministrativo scelto il 28 settembre 2014 dall’86 percento dei cittadini dei Comuni di Arzene e Valvasone. E nemmeno l’identità delle Comunità che compongono il nuovo ente pare essere stata compromessa: la vita nel nuovo Comune è proseguita senza particolari scossoni sociali e, anzi, alle tradizionali forme di attività sociale si sono aggiunte manifestazioni ed eventi realizzati da associazioni e volontari in modo congiunto e che hanno accresciuto l’attrattività di Valvasone Arzene come luogo dove trovare casa", conclude il Sindaco.