Vannia Gava nuova coordinatrice della Lega Fvg

Il sottosegretario all'ambiente, la sacilese Vannia Gava, è la nuova coordinatrice della Lega Fvg. Prende il posto del governatore Massimiliano Fedriga, che commenta così la decisionde di un cambio al vertice del Carroccio regionale. "In un momento come quello che stiamo vivendo, nel quale la Lega è così forte, bisogna aprirsi e valorizzare le persone. Sono sempre stato contrario all'idea che le decisioni le prendano in pochi. Dobbiamo essere una comunità inclusiva, nei ruoli di vertice ma anche nella partecipazione popolare. Vogliamo dialogare e aprirci al territorio. Con Vannia ci sarà continuità assoluta", conclude Fedriga. "Naturalmente io rimango vicino al movimento e a disposizione".