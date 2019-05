Via libera al taglio dei parlamentari

Via libera alla Camera al taglio del numero di senatori e deputati, con 310 sì di M5s, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e 107 no di Pd, Leu, +Europa e Civica Popolare; cinque gli astenuti. Visto che l'Aula di Montecitorio ha confermato il testo licenziato dal Senato, si tratta della prima delle due letture previste per le modifiche di una legge costituzionale. La seconda potrà solo approvare o bocciare il testo, senza possibilità di modifiche.

La riduzione prevede di passare da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori. In Friuli Venezia Giulia, i deputati dovrebbero scendere da 13 a 8 e i senatori da sette a quattro. La rappresentanza regionale in Parlamento, quindi, scenderebbe così da 20 a 12.