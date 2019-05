Voto negativo, ma ripartiamo da qui

“Il risultato delle elezioni europee è negativo, non possiamo nasconderlo. Ma da qui dobbiamo ripartire per portare avanti le nostre battaglie che non vengono accantonate”. Lo affermano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo, Mauro Capozzella, Cristian Sergo e Andrea Ussai, a commento del voto per il Parlamento europeo.

“Come ha dichiarato Luigi Di Maio, anche in Friuli Venezia Giulia ringraziamo chi ci ha votato ma anche chi non lo ha fatto, perché da questo risultato dobbiamo imparare", affermano i componenti del Gruppo consiliare M5S. "Ora bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Lo stesso Di Maio si è posto l'obiettivo di una riorganizzazione del MoVimento partendo dal territorio: noi siamo a disposizione per portare avanti questo lavoro nella nostra regione”.

“Facciamo infine i migliori auguri di buon lavoro a Marco Zullo, che ha ottenuto la riconferma come parlamentare europeo, e la capolista della circoscrizione Nord-Est, Sabrina Pignedoli, se confermata – concludono i consiglieri regionali M5S - perché sappiano rappresentare al meglio le istanze di quest'area del Paese e in particolare del Friuli Venezia Giulia a livello comunitario”.