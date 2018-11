Walter Rizzetto nuovo coordinatore in Fvg di Fratelli d’Italia

Giunge oggi la conferma, dalla sua pagina personale, della notizia che Walter Rizzetto il nuovo coordinatore in Friuli Venezia Giulia di Fratelli d’Italia.



Con la condivisione della lettera di nomina della presidente del movimento dei patrioti, Giorgia Meloni, il deputato-neo coordinatore ringrazia tutti gli attivisti ed i sostenitori e il coordinatore uscente, Fabio Scoccimarro, ora assessore regionale con delega ad Ambiente ed Energia, incompatibile per statuto del partito con la carica di coordinatore regionale.



Le linee del mandato verranno annunciate in una conferenza stampa lunedì prossimo 19 novembre, assieme a coloro che verranno designati nelle prossime ore per creare la squadra regionale, verranno definite le date degli incontri nelle città della regione.