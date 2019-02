40 anni del Consultorio Familiare di San Vito

Il 19 febbraio 2019, ricorrono i 40 anni di attività del Consultorio Familiare Pubblico di San Vito al Tagliamento, primo istituito in Regione, dall’Amministrazione Comunale il 19 febbraio 1979 ad appena sei mesi dall’approvazione della Legge Regionale 81 del 22 luglio 1978, successiva alla Legge Nazionale 405 del 29 luglio 1975, che prevedeva appunto la nascita dei Consultori.

In particolare al Consultorio venne affidato il compito di occuparsi del ciclo di vita delle persone offrendo servizi, allora inesistenti, nel campo della prevenzione relativamente alla salute della donna e del bambino, della coppia e della famiglia. La novità introdotta dalla legge riguardò l’approccio alla salute della famiglia da parte di un’équipe multiprofessionale in campo psicologico, sociale e medico.

Nel corso di questi 40 anni, il Consultorio è diventato un servizio strutturato del Distretto Sanitario con 10 professionisti, con molti servizi a disposizione dei cittadini: assistente sanitaria, assistente sociale, infermieri professionali, ostetriche, psicologi psicoterapeuti e medici ginecologi che prestano servizio anche in reparto di ginecologia ostetricia dell’ospedale.

Ha un servizio di accoglienza, informazione, consulenza e prenotazione appuntamenti ai cittadini aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 12, solo il mercoledì dalle 11 alle 12) e due pomeriggi di lunedì e mercoledì (dalle 14 alle 17.30). Sono 10.948 le prestazioni erogate a 4.343 cittadini a cui si aggiungono molti corsi e incontri.

Conta numerosi servizi del percorso nascita, 4.150 prestazioni nel 2018, che accompagnano la coppia prima e dopo la nascita del figlio attraverso il monitoraggio della gravidanza, gli Incontri di Accompagnamento alla Nascita e alla Genitorialità, attivi dal 1980 e che negli anni hanno avuto sempre un grande riscontro. 386 sono stati i neo genitori che hanno partecipato agli Incontri di Accompagnamento alla Nascita e alla Genitorialità e agli Incontri dopo parto, coppie del Distretto del Tagliamento ma genitori anche di territori limitrofi di Udine, Portogruaro, Latisana.

Nel 2018 le visite ginecologiche e ostetriche a tutela della salute della donna sono state 3.492, molte delle quali con valutazione anche ecografica a corredo della visita. Dal 2000 particolare successo registrano, poi, i corsi di massaggio del neonato finalizzati a promuovere la conoscenza da parte del genitore delle competenze che il bambino presenta fin dalla nascita e a favorire il rapporto attraverso il contatto. Ogni anno il 60% di genitori e bambini del Distretto del Tagliamento frequentano i corsi con i papà, ma anche i fratellini e, a volte, anche i nonni. Sono stati 5.400 i genitori e bambini che hanno usufruito di questo servizio dalla sua apertura.

Da ottobre 2017 le neo mamme che partoriscono nei Punti Nascita di San Vito al Tagliamento e Pordenone ricevono alla dimissione l’appuntamento in Consultorio Familiare per la visita alla mamma e al bambino entro 10 giorni dal parto ricevendo, inoltre il necessario supporto all’allattamento e per affrontare le difficoltà dei primi giorni. Nel 2018 sono state visitate 243 mamme con i loro neonati e sempre lo scorso anno, il 60% (2.147 donne) tra i 25 e 65 anni ha effettuato il pap test previsto dalla Regione per prevenire i tumori del collo dell’utero intercettando 28 situazioni di inizio patologia.

Per gli adolescenti funziona lo Spazio Giovani, per i ragazzi dai 15 ai 23 anni, spazio pomeridiano il lunedì e mercoledì in cui sono riservate agli adolescenti visite e colloqui. Oltre alle visite con gli specialisti, ginecologo e psicologo, i ragazzi che spesso si presentano in coppie o piccoli gruppi hanno la possibilità di esprimere bisogni, ansie, incertezze proprie della loro età e ricevere informazioni adeguate a sostegno del loro processo di crescita, con particolare riferimento all’area della sessualità, della relazione di genere e dei rapporti in famiglia. Lo Spazio Genitori è invece dedicato a genitori con figli adolescenti soprattutto nelle fasi difficili di relazione.

Dal prossimo mese di marzo sarà attivo un nuovo servizio e cioè lo Spazio Giovani che con personale del Consultorio Familiare, sarà presente in tutti gli Istituti Superiori di San Vito al Tagliamento, Istituto “Sarpi” IPSIA e Ragioneria e Liceo “Le Filandiere”. Nell’ambito dei Progetti Giovani dei Comuni, ”Affettività e sessualità” saranno temi affrontati nelle terze medie degli Istituti del sanvitese. Lo scorso anno scolastico sono stati incontrati 183 ragazzi.

Molti sono i servizi come la consulenza psicologica e sociale, che vengono svolti per la famiglia a sostegno del cambiamento dei ruoli, della maggiore sensibilità ai bisogni psicologici, della difficoltà di mediazione all’interno della coppia dove molte separazioni avvengono nei primissimi anni di matrimonio, magari poco dopo la nascita del primo figlio. Nel 2018 sono state 634 le prestazioni nell’ambito del supporto alla famiglia e alle coppie per problemi con i figli e 46 per maltrattamento e trascuratezza.

Relativamente alle separazioni/divorzi da diversi anni è attivo il Protocollo del Processo Civile -Il Rito di Famiglia tra Tribunale Ordinario di Pordenone, Ordine degli Avvocati e Consultori Familiari dell’Azienda Sanitaria 5. Al Consultorio familiare vengono inviate le situazioni più conflittuali, dove i genitori faticano a trovare degli accordi nella gestione dei figli. Nel 2018 in quest’area sono state erogate 551 prestazioni.

Tutela dell’infanzia e dell’età evolutiva, problemi della coppia e dei genitori: è davvero vasto il campo d’azione del Consultorio Familiare cui il legislatore ha affidato l’importante compito, e cioè “seguire” la famiglia in tutto l’arco della sua evoluzione, mettendola in condizioni di essere informata e supportata e se in un momento di crisi, fornirle un’adeguata consulenza ed eventualmente una terapia. Nelle situazioni che richiedono un lavoro di rete, il Consultorio. collabora con i servizi specialistici territoriali e ospedalieri con i Progetti Giovani e il Servizio Sociale dei Comuni del Distretto, con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta e con il privato sociale.

Il Consultorio Familiare del Distretto del Tagliamento - Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” Situato in Piazzale Linteris 7, nella sede del Distretto Sanitario, tel. 0434-841730, e-mail consultorio.sanvito@aas5.sanita.fvg.it).