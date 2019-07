A Grado consegnati gli attestati per l’uso del defibrillatore

Si è svolta oggi presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado la consegna ufficiale degli attestati di frequenza dei corsi BLSD - Basic Life Support And Defibrillation. Anche quest’anno, grazie alla consolidata cooperazione con la Croce Rossa Italiana, gli istruttori Full D del Comitato C.R.I. di Palmanova della sede periferica di Grado hanno provveduto alla formazione di nuovo personale e fornito un aggiornamento per coloro già in possesso dell’attestato per l’uso del defibrillatore semiautomatico. Trenta i militari in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado e l’Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro che, dopo una prima preparazione teorica, si sono cimentati nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e di disostruzione delle vie aeree sia in ambito adulto che pediatrico. Tale formazione è necessaria al personale imbarcato sui mezzi navali dedicati alla ricerca e soccorso e nell’ambito della Operazione “Mare Sicuro”.