A Mauro Ferrari il premio Guido Carli

Lo scienziato friulano Mauro Ferrari è stato insignito ieri, nell'aula del Senato, insieme ad altri dieci personalità del mondo della cultura, dell'economia e della scienza, del Premio "Guido Carli" che si propone di valorizzare le eccellenze italiane nel mondo. Insieme a lui il capo della Polizia, Franco Gabrielli, il divulgatore scientifico Piero Angela, Luigi Gubitosi, ex direttore generale Rai, Pasquale Terracciano, il giornalista Toni Capuzzo, Remo Ruffini e la senatrice a vita e testimone della Shoah Liliana Segre.

La cerimonia è stata aperta dagli interventi delle presidenti del Senato, Elisabetta Casellati e della Fondazione intitolata all'ex Governatore della Banca d'Italia (1960-1975), per due volte Senatore, che firmo nel 1992 per l'Italia il "Trattato di Maastricht", Romana Liuzzo, nipote di Carli, che ha richiamato una sua frase: "Niente è impossibile, basta volerlo".

Mauro Ferrari, scienziato di fama mondiale, è famoso nel mondo come il "padre della nanomedicina" e dell'oncofisica del trasporto, è un ricercatore e manager della ricerca, impegnato, da oltre trent'anni, nella lotta contro il cancro tramite le nanotecnologie e nel campo della bioingegneria applicata alla medicina.

Ferrari ha ricoperto importantissimi incarichi, tra cui, per oltre dieci anni, è stato Presidente e CEO di "Houston Methodist Research Institute", in Texas, uno dei principali Ospedali e Centri di Ricerca al mondo, con importanti progetti scientifici di ricerca sul cancro, sulle malattie cardiovascolari e altri campi medici. Ha pubblicato oltre 500 articoli scientifici e 7 libri. E' inventore di oltre 50 brevetti negli Usa e nel mondo. Dal 2017 è componente della "Pontificia Accademia della Vita" (Città del Vaticano) che promuove il valore della vita umana e la dignità della persona. Dall'11 aprile è componente dell' "Accademia Nazionale degli inventori" a Houston; è vicepresidente della University of St. Thomas, sempre in Texas, e collabora con prestigiosi atenei in tutto il mondo.