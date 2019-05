A Pordenone si parla di 'Territorio e Ospedale senza Dolore'

Appuntamento con il 14° congresso su "Territorio e Ospedale senza Dolore 2019", sabato 1 giugno 2019 in Fiera a Pordenone, di cui è curatore scientifico il dott. Yigal Leykin, Direttore del Servizio di Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”.

Il Congresso anche quest’anno affronterà, con il patrocinio dell’AAS5 e del Comune di Pordenone, in sessioni separate e parallele, tre ambiti di approfondimento e discussione: Argomenti in Anestesia e Rianimazione, Terapia del dolore e una Sessione infermieristica.

L’incontro sarà multidisciplinare, con la partecipazione attiva di tutte le figure professionali coinvolte, mediche e infermieristiche, e vi interverranno relatori di rilievo nazionale.

Gli argomenti di anestesia e rianimazione, verranno trattati sia dal punto di vista clinico e farmacologico, che di monitoraggio, con particolare attenzione ai nuovi dispositivi.



Il dolore accompagna costantemente l’esistenza umana, tanto da essere stato considerato, in molte circostanze, praticamente inevitabile.

La maggiore sensibilità degli operatori e dell’utenza al problema dolore ha portato diverse Regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia, a formulare progetti per un ”ospedale senza dolore” con evoluzione verso “il territorio ed ospedale senza dolore”, culminando nella recente legge 38/2010, sulla rete delle cure palliative e della terapia del dolore.



«E’ dal 2003 - spiega il dott. Yigal Leykin - vista l’importanza del problema, che si è deciso di organizzare un incontro, aperto a medici e infermieri, per promuovere uno scambio di esperienze tra esperti e coloro che lavorano quotidianamente a contatto con i pazienti.

Il grande successo dell’iniziativa ci porta ad affrontare l’impegno di questo quattordicesimo incontro. Le conoscenze relative al controllo del dolore devono far parte del bagaglio culturale di ogni medico. Il 14° incontro su “Territorio e ospedale senza dolore” tratterà, come sempre, gli aspetti più innovativi del trattamento del dolore acuto, cronico e ostetrico. Auspichiamo pertanto una folta partecipazione».



Moltissimi e tutti di grande rilevanza i temi che verranno affrontati, dai vari relatori, nel corso del congresso del 1 giugno:



Il diritto alla salute e la sicurezza delle cure, Applicazione della legge 219/2017: aspetti bioetici per l’anestesista rianimatore, Economia circolare e sostenibilità dell’anestesia, Acuto – persistente – cronico: è sempre lo stesso dolore?, Epidemia da oppiacei in nord America: in Europa siamo tranquilli?, Il ruolo degli oppiacei nel dolore cronico. E ancora NAVA: indicazione ed applicazione, Ruolo dell’ “high frequency percussive ventilation” (HFPV) nel 2019, Ventilazione invasiva versus ventilazione non invasiva: un dibattito ancora aperto, Organizzazione del gruppo di ventilazione in terapia intensiva, Ventilazione meccanica nel bambino.

Aspetti anestesiologici in chirurgia robotica, Costi/benefici delle procedure complesse in Terapia del dolore, Il dolore difficile in oncologia: farmaci e tecniche, Una visione moderna dell’anestesia generale: network cerebrali ed implicazioni per comprensione dei fenomeni e limiti del monitoraggio, La nutrizione in paziente critico, Blocchi della spalla come evitare il nervo frenico.

E ancora: Situazione della parto-analgesia nelle varie regioni italiane: aggiornamento, Il supporto ecografico nella paziente ostetrica, La parto analgesia nel VBAC (Vaginal Birth after Cesarean delivery. Questi alcuni dei temi che verranno trattati nel corso dell’appuntamento di Pordenone.



Una sessione organizzata dal Gruppo di Studio SIAARTI di Anestesia e Analgesia in Ostetricia, tratterà temi di anestesia e analgesia in ambito ostetrico e ginecologico.



La sessione infermieristica verrà organizzata dagli infermieri stessi con la partecipazione anche di figure mediche in qualità di relatori e di discussunt. Le tematiche trattate saranno di interesse specifico della categoria.

La novità di quest’anno sarà un corso dedicato agli accessi vascolari organizzato da SIAARTI che si svolgerà il giorno prima, il prossimo 31 maggio dal titolo: IMPIANTO E GESTIONE DEGLI ACCESSI VASCOLARI. LE 5 W: WHO, WHAT, WHEN, WHERE, WHY?

Anche questo corso, a numero chiuso, si rivolge a medici e infermieri.