A Udine si dona il sangue in piazza

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l'Afds ha organizzato la raccolta di sangue e plasma venerdì 14 giugno in Piazza Duomo a Udine dalle 8.15 alle 13. Possono donare tutti coloro che hanno compiuto 18 anni, che pesano più di 50 kg e che godono di buona salute. Quest'anno a supporto dell'associazione, ci saranno anche l'Ado, l'Admo e anche l'Andos. Nell'ottica della prevenzione le donatrici potranno prenotare gratuitamente una visita senologica, invece per i maschi è previsto un simpatico omaggio. È possibile prenotare la propria donazione scrivendo a udineovest@afdsud.it oppure presentandosi venerdì in piazza. È bene fare colazione prima della donazione escludendo il latte e i suoi derivati.