A Udine si parla di 'Care for carers – Prendersi cura di chi cura'

Il Centro Infohandicap Fvg e Hattiva Lab onlus, in collaborazione con la Regione Fvg e l’Università di Udine, organizza il convegno “Care for carers – Prendersi cura di chi cura”, in programma a Udine martedì 21 maggio 2019, dalle 9 alle 13, presso Palazzo Antonini (Sala Gusmani) in via Petracco 8. A fine lavori trarrà le conclusioni il vicepresidente regionale e assessore alla salute, politiche sociali e disabilità Riccardo Riccardi. Per il convegno è stato richiesto l’accreditamento agli ordini degli Assistenti Sociali Fvg, dei Giornalisti FVG e degli Avvocati della provincia di Udine.



Il rapporto dell’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) presentato a fine 2018 a Washington alla vigilia della Giornata Internazionale degli Anziani ha evidenziato come l’Italia sia il paese “più vecchio” in Europa, con il 21,4% dei cittadini over65 e il 6,4% over80, seconda al mondo preceduta solo dal Giappone. Complessivamente negli ultimi 20 anni la percentuale di europei anziani è notevolmente aumentata.

In Friuli Venezia Giulia nel 2018 l’indice di vecchiaia - che è il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni e il numero dei giovani fino ai 14 anni – è di 212,9 anziani ogni 100 giovani. Questi dati se da un lato ci forniscono informazioni positive, perché dicono che le persone hanno un’aspettativa di vita alta, dall’altro non possono far ignorare il fatto che si tratta di un “esercito” di persone, molte delle quali fanno fatica a prendersi cura di sé e a eseguire le attività quotidiane di base. Situazione che si riverbera soprattutto sulle famiglie, che spesso si trovano ad affrontare questa nuova condizione senza strumenti e conoscenze. Studi evidenziano con sempre maggior vigore come i caregivers siano molto vulnerabili dal punto di vista psicofisico, finanziario e obbligati a una ristrutturazione nelle abitudini della vita quotidiana.

Il convegno, pertanto, si rivolge ai caregivers informali, a coloro che “forniscono cura a titolo gratuito o volontario” a persone non autosufficienti, con un’attenzione particolare ai familiari per l’investimento emotivo che li coinvolge in questo percorso di vicinanza all’anzianità; suggerire delle strategie comunicative e ambientali per gestire i sintomi invalidanti; rafforzare la resilienza del caregiver attraverso la consapevolezza dell’importanza di “essere in salute” per accompagnare chi necessita di maggiore attenzione nella non autosufficienza.



PROGRAMMA

● IL PROGETTO EUROPEO “CARE FOR CARERS” Stefania Bertino _ Servizio Psicosociale di Animazione e Counseling - Asp La Quiete

● L.104/92: BENEFICI PENSIONISTICI Michele De Carlo _ Direzione Provinciale INPS di Udine

● CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACCESSIBILITÀ DOMESTICA Michele Franz _ CRIBA FVG - Centro Regionale di informazione sulle Barriere architettoniche

● AUSILI: DAL BUON SENSO ALLA TECNOLOGIA Sylvie Delvaille _ Ufficio H - Comunità Piergiorgio di Udine

● SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ Barbara Montagnese _ Assistente sociale Referente per l’Area Anziani, UTI Friuli Centrale

● L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, UN AIUTO CONCRETO Giulia Taboga _ Responsabile Sportello Amministratore di Sostegno dell’UTI Friuli Centrale

● LA PSICO-EDUCAZIONE DEI CAREGIVER DEI PAZIENTI ANZIANI CON DISTURBI AFFETTIVI E COMPORTAMENTALI Matteo Balestrieri _ Professore Ordinario di Psichiatria e Coordinatore del cdl in Educazione professionale Università di Udine Direttore della Clinica Psichiatrica ASUIUD

● L’ALFABETIZZAZIONE SANITARIA DIGITALE Giulia Bravo _ Dipartimento di Area Medica - DAME. Università degli Studi di Udine

● LA RELAZIONE NELLA FRAGILITÀ: I SERVIZI, L’ANZIANO DISABILE, I CAREGIVERS Laura Montina _ Sociologa. Dipartimento di prevenzione. Servizio promozione della salute - ASUIUD

● RETI INFORMALI DI CURA, CURA DELLE RETI INFORMALI Paolo Tomasin _ Sociologo

Ore 12.30 Conclusioni a cura di Riccardo Riccardi - Vicepresidente Giunta e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia

Modera Antonio Bondavalli _ Responsabile Centro InfoHandicap FVG