Aas 5, aprono i centri prelievi di Torre e Villanova

L’Azienda Sanitaria 5 comunica che per i centri prelievi di Torre e Villanova di Pordenone il nuovo calendario estivo di aperture entrerà in vigore da lunedì 3 giugno fino al 30 settembre 2019.

Nel periodo estivo il centro prelievi di Torre ubicato in via Piave – Pordenone presso il centro Anziani sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì. Il centro prelievi di Villanova ubicato in via Pirandello – Pordenone presso il centro sociale “Gloria Lanza” sarà aperto il martedì e il giovedì.

Gli orari di apertura rimangono invariati e cioè dalle 7 alle 10.