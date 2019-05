Aas 5, Simon si dimette da direttore generale

Giorgio Simon si dimetterà oggi da direttore generale dell’Azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale. Dopo giorni di riflessione, ha deciso di rassegnare le dimissioni e fare domanda di pensionamento.

Ieri sera ha informato i suoi collaboratori, oggi il passaggio ufficiale. Sulla sua figura – era l’unico direttore rimasto al suo posto nelle Aas della regione dopo l’arrivo della nuova giunta – si era scatenata una battaglia politica: le forze di centrosinistra premevano per il suo rinnovo, dal centrodestra si chiedeva il commissariamento dell’azienda sanitaria pordenonese.

La decisione spettava al presidente della Regione Massimiliano Fedriga e all’assessore alla Sanità Riccardo Riccardi. Il contratto di Simon scadeva a fine maggio e ci sarebbe stata la possibilità di prolungarlo, almeno fino a fine anno.

Ma il direttore ha preferito scegliere di fermarsi, optando per il pensionamento. “Curiosità vuole che in questi ultimi giorni di lavoro – spiega – io sia a Bari per un convegno nel quale porterà la testimonianza di come questa Azienda sanitaria funzioni bene. Credo di aver fatto un buon lavoro, ma ho preferito fermarmi”.

Simon non vedrà dunque la realizzazione finale del nuovo ospedale civile e della cittadella della salute, per i quali sono iniziati i lavori sotto la sua direzione. Era stato nominato direttore generale il 6 maggio 2016 dalla presidente Debora Serracchiani e dall’assessore Maria Sandra Telesca.

Nato a San Vito al Tagliamento, dove risiede, laureato in Medicina e Chirurgia a Trieste, specializzazioni in Pediatria, Statistica e Programmazione sanitaria, con corsi di perfezionamento anche in Gran Bretagna, Simon ha alle spalle una lunga esperienza nel Servizio sanitario regionale e nazionale. Ora la Giunta regionale dovrà nominare un sostituto.