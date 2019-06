Al Cafè Alzheimer si parla di demenza e forme di supporto alle famiglie

Martedì 18 giugno, alle 15, alla “Casa di Giorno” dell'ASP Daniele Moro di Codroipo si terrà un evento speciale organizzato nell’ambito del ”Cafè Alzheimer”, un momento di incontro rivolto alle persone con malattia di Alzheimer, ai loro familiari, agli operatori del settore e ai cittadini interessati.



Infatti, questo mese il “Café Alzheimer” si arricchisce ulteriormente grazie alla presentazione di due figure professionali (Case & Care manager), che, grazie ad un progetto europeo, sono già operative nel territorio del Medio Friuli e alle quali le famiglie di persone con Alzheimer o altre forme di demenza possono rivolgersi per ricevere sostegno e supporto educativo per un’efficace gestione delle problematiche della demenza nella quotidianità, oltre che come punto di contatto per l’individuazione di servizi e percorsi sanitari più idonei.



Attivate a febbraio 2019 le due figure di Case&Care fanno parte di un’attività sperimentale promossa dall’UTI MEDIOFRIULI e dall’Azienda per l’assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli-Collinare-Mediofriuli”, in collaborazione con l’ASP “Daniele Moro”, nell’ambito del progetto “CaRe – Un approccio sostenibile al Case & Care Management nella regione transfrontaliera”, finanziato dal Programma INTERREG V-A Italia – Austria 2014-2020.



All’incontro interverranno i rappresentanti di Uti MedioFriuli, ASP “Daniele Moro” e AAS3.

La partecipazione è libera e gratuita