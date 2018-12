Amici a quattro zampe all’hospice di Latisana

Cagnolini e coniglietti entrano nelle stanze dell’hospice dell’azienda sanitaria bassa friulana isontina di Latisana dove, grazie ad alcune donazioni fatte dai famigliari degli ospiti, è stato possibile attivare, in via sperimentale, un programma di pet-therapy. A ideare l’iniziativa è stata la caposala, Maria Lisa Cantarutti, con il supporto del gruppo locale Latus Annia e dell’associazione Mirua di San Giorgio di Nogaro, realtà che già opera con successo con gli animali nel Friuli Occidentale. Durante la presentazione dell’iniziativa, che va a integrare le altre terapie per i setti ospiti dell’hospice, sono stati illustrati gli effetti positivi che, anche a livello scientifico, porta il contatto con gli anomali per le persone con sofferenze. Il progetto prende avvio a gennaio e avrà una durata di sei mesi. Sarà affiancato anche da un percorso di musicoterapia.