Anche in Fvg è allarme autismo

Un bambino autistico ogni 65 nati. E’ l’allarmante dato statistico italiano, che rispecchia anche la situazione in Friuli Venezia Giulia. Le diagnosi, negli ultimi anni, si sono moltiplicate rispetto a qualche tempo fa, quando il numero dei casi era ridotto a uno ogni qualche migliaio.

Elena Bulfone, presidente di Progettoautismo Fvg, racconta che a novembre scorso l'associazione ha inaugurato un centro di assistenza sul quale convergono 72 pazienti, ma ci sono 20 persone in attesa e 300 genitori che si rivolgono allo sportello.

"Il dialogo con la regione c’è e alcuni passi avanti si sono fatti, in revisione la riforma della legge 41, ma sul tavolo rimangono delle vere e proprie emergenze", spiega Bulfone. "In particolare, il supporto economico alle famiglie per la gestione dei figli. Un educatore a domicilio può costare fino a 900 euro al mese e non tutti possono permetterselo, visti i pochi centri che ci sono sul territorio".

Emerge poi la carenza di logopedisti e il fatto che molte famiglie sono poco informate sui possibili percorsi per arrivare a un contributo. La 'piovra' della burocrazia, poi, rallenta tutto e rende ancora più nebuloso il cammino. Inoltre, non esiste un database statistico: l’Inps ha tutti i dati, ma risulta complicato reperirli. Solo con i numeri sarebbe possibile avere le reali dimensioni del problema. Le risorse economiche vengono girate dalle regione agli ambiti e qui dipende molto da dove il paziente autistico risiede e, soprattutto, dalla sensibilità che il parente trova quando bussa alla porta delle strutture pubbliche.

“Le neuropsichiatrie sono più attive - conclude Bulfone – ma riscontriamo difficoltà importanti nell’accesso agli ospedali. Un paziente autistico va accolto in una certa maniera e risulta problematico non sedarlo anche per una banale operazione. E' necessario, insomma, che vengano predisposti appositi protocolli".