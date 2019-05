Ancora disagi per il Nue 112, infermieri mobilitati

Non puntano a rinnovo di contratto o a incrementi salariali, ma chiedono di poter lavorare in condizioni migliori: sono gli infermieri del Sores che, con la loro protesta, intendono portare benefici non solo a sé stessi, ma soprattutto ai cittadini.

Domani saranno ricevuti dal Prefetto di Trieste per il tavolo di conciliazione che, come ci spiega il segretario del sindacato Nursind di Udine Afrim Cassli, è la prima fase della trattativa per risolvere la situazione attraverso un confronto diretto tra i rappresentanti degli infermieri e la Regione.

“Se non troveremo un accordo - continua Cassli – continueremo sicuramente lo stato di agitazione, per passare poi allo sciopero della categoria. Il nostro scopo è quello di proporre soluzioni migliorative del servizio che, attualmente, vede impegnati nella sede della protezione civile 41 infermieri contro i 53 che sarebbero necessari per evitare sovraccarico di lavoro e il rischio di errori. Tra l’altro devono operare per 12 ore in una sede che ritengono inadeguata perché priva di illuminazione naturale".

"Stiamo parlando di persone professionalmente preparate e considerate tra le migliori per gestire emergenza e urgenza" continua il segretario Nursind. "Oltre ad aver ricevuto una formazione a carico delle aziende sanitarie da dove provengono, si sono autofinanziate per mantenersi aggiornate. Gli infermieri chiedono il miglioramento delle tecnologie per evitare ritardi negli interventi, un protocollo che consenta l’adeguamento di tutti gli ospedali al sistema unico di emergenza-urgenza, di conoscere dove sono collocati tutti i defibrillatori in regione e la possibilità di operare almeno 4 mesi all’anno sulle ambulanze, aspetto questo previsto per non perdere l’esperienza del contatto diretto con i pazienti".