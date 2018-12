Avviati i primi corsi di formazione manageriale

In seguito a quanto previsto dalla normativa nazionale e dal relativo accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome, anche il Friuli Venezia Giulia ha avviato i primi corsi di formazione manageriale la cui organizzazione e gestione è stata affidata all'Irccs Cro di Aviano. "Si tratta di un passo concreto per consolidare la cultura manageriale dei direttori di struttura complessa - ha precisato il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi - fornendo loro gli strumenti e le tecniche per migliorare la gestione delle aree di organizzazione e gestione dei Servizi sanitari, degli indicatori di qualità dei servizi e sanità pubblica, della gestione delle risorse umane, dei criteri di finanziamento e degli elementi di bilancio e controllo".

Ogni corso prevede l'ammissione di 30 partecipanti e, al primo bando pubblico, sono state presentate 200 domande. Concluso il primo corso, tenutosi come anticipato al Cro di Aviano, il secondo ha preso avvio presso il presidio ospedaliero di Monfalcone. Sono inoltre già stati programmati altri due corsi per far fronte alle richieste pervenute.

I corsi hanno la durata di 128 ore e obbligo di presenza per l'80% delle ore previste. Al termine di ogni corso, ai partecipanti che avranno superato il colloquio finale, verrà rilasciato il certificato di formazione manageriale per dirigenti sanitari che consente l'inserimento nell'Albo regionale in fase di istituzione e pubblicazione sul portale della Regione.