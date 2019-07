Azienda sanitaria 5, c'è la graduatoria per 445 infermieri

Per i 445 infermieri ammessi al concorso, dopo la selezioni per titoli, è uscita la graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato da parte dell’Azienda sanitaria 5 “Friuli occidentale”. L’elenco è stato pubblicato oggi nell’albo online del’Aas5 e mette in fila gli oltre 400 aspiranti a un posto, seppur a tempo.

Una selezione, per soli titoli, che ha avuto tempi molto rapidi: da inizio giugno a oggi gli uffici hanno aperto il concorso, valutato i requisiti e stilato la graduatoria. Sarà da questa che l’azienda sanitaria, che conta un migliaio di infermieri, potrà pescare per rimpiazzare le eventuali uscite di chi si sposterà per aver vinto altri concorsi e di chi se ne andrà per pensionamento, anche attraverso quota cento.

“Potrebbero essere una sessantina le assunzioni – spiega il segretario regionale del Nursind Gianluca Altavilla – ma molto dipenderà dalle scelte dell’azienda sanitaria. Tuttavia i tempi record di questo concorso meritano un plauso anche dal sindacato”.

A partecipare erano stati in 471, ma 26 posizioni sono state bocciate per carenza di documentazione o invio oltre i termini. Un concorso questo che faceva gola a molti, visto che le condizioni contrattuali in Friuli Venezia Giulia sono migliori in confronto ad altre regioni italiane, dato che vengono riconosciute alcune indennità aggiuntive su turni, notti e festività, che portano la busta paga a essere più pesante di circa un centinaio di euro.

“Rispetto al Veneto– conferma Altavilla – gli infermieri qui percepiscono qualcosa in più e in tanti preferiscono accedere alle graduatorie del Friuli Venezia Giulia spostandosi da altre regioni”. L’attesa, ora, è per il concorso per i posti a tempo indeterminato che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.