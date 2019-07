Brutte notizie per Gianpietro

Dopo giorni positivi, oggi dal Presbyterian Hospital di New York non arrivano buone notizie per Gianpiero, il lanciere di stanza a Codroipo che si è sottoposto a un delicato intervento salvavita per combattere una grave forma di sarcoma.

La moglie Barbara, sempre al suo fianco, riferisce, infatti, che nella visita di controllo, il dottor Kato ha notato del liquido di drenaggio uscito dalla colostomia. “Potrebbe significare che c’è un versamento nell’addome, quindi sarà sottoposto a una nuova Tac per capire quale sia il problema e se è necessario un ulteriore intervento”.

Palpabile la preoccupazione di Barbara, che attende di capire se una nuova operazione potrà far salire il conto dell’ospedale. Il viaggio e le cure negli Usa, infatti, sono state rese possibili grazie alle donazioni di tantissime persone, che hanno risposto alla richiesta di aiuto via social della famiglia. E ora non si esclude di dover fare nuovamente appello alla solidarietà per poter tenere accesa la speranza.