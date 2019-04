Celiachia, si taglia la spesa alimentare

Novità in vista per chi soffre di celiachia in Friuli Venezia Giulia. Dal 1 aprile, infatti, cambia il limite di spesa rimborsato per l’acquisto di alimenti specifici e si preparano novità anche nella modalità di elargizione del sostegno. Lo scorso 25 gennaio è stata approvata dalla Giunta regionale la delibera 94 “Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine” in adeguamento al Decreto ministeriale del 10 agosto 2018.



La delibera prevede l’attuazione dei nuovi tetti di spesa a partire dal 1 aprile 2019.

Dal 1 febbraio le varie Aziende sanitarie hanno cominciato a rilasciare, i nuovi buoni sui quali sono riportati i nuovi importi e il riferimento normativo nazionale.

I buoni con gli importi fissati precedentemente sono erogabili fino al 31 marzo. Dal 1 aprile 2019 tali buoni non sono più validi e potranno essere distrutti dal soggetto intestatario.

Nella stessa delibera si indica di proseguire nel processo di dematerializzazione (mediante tessera magnetica) dei buoni acquisto dei prodotti senza glutine nonché del relativo iter amministrativo dei vari operatori coinvolti. In pratica i celiaci potranno disporre dei buoni ricetta per l’acquisto dei prodotti senza glutine attraverso la tessera sanitaria magnetica, dismettendo completamente le procedure cartacee per i rimborsi.



Il modello che verrà seguito è quello già avviato in Lombardia, dove il ricorso alla carta magnetica ha portato a una riduzione documentata del 40% della spesa sanitaria regionale legata all’erogazione dei prodotti senza glutine, senza riduzioni del tetto di spesa spettante al paziente ma grazie ad economie di scala derivate dalla maggior efficienza del sistema.

In Friuli Venezia Giulia sono 3.900 i malati di celiachia con esenzione certificata per gli alimenti senza glutine. Sulla base dei dati di gennaio-settembre dello scorso anno, la spesa complessiva a carico del sistema sanitario regionale stimata per l’intero 2018 ammonta a circa 5 milioni di euro. L’applicazione dei nuovi tetti comporterà un risparmio per il Ssr di circa il 22%, pari a 1.100.000 euro.