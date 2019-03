Chiamate al 112, sbagliata una localizzazione su due

Alla centrale operativa del 112 di Palmanova un intervento di soccorso su due viene localizzato in modo non preciso o addirittura sbagliato. La denuncia arriva dalla segreteria regionale della Fials, la quale segnala le pesanti ripercussioni che questa situazione ha sugli infermieri che lavorano al Sores, coloro che di fatto inviano ambulanze e mezzo di soccorso laddove necessario.

Il sindacato evidenzia come nel 50% delle richieste di soccorso l’infermiere della sala operativa emergenza sanitaria – l’ex 118 – abbia dovuto correggere l’indirizzo comunicato dall’operatore del Nue 112 nel tentativo di far arrivare l’ambulanza nel posto giusto.

A fronte dell’elevato numero di target errati inviati dal Nue al Sores – scrive la Fials in una comunicazione inviata all’assessorato alla salute e alla direzione generale della sanità – gli infermieri si vedono obbligati a varificare sempre le informazioni trasmesse, togliendo tempo prezioso all’eventuale intervento sanitario ed assumendosi di fatto la responsabilità di eventuali errori di localizzazione. Di fatto il cittadino che chiama i soccorsi deve sempre ripetere due volte l’indirizzo e non di rado deve fornire lunghe spiegazioni, perché gli operatori non conoscono il territorio di cui gestiscono i soccorsi. Ne conseguono ritardi e disservizi che il sindacato definisce inaccettabili, poiché ci vanno di mezzo vita, salute e sicurezza delle persone.

Il fatto che vengano chieste due volte le stesse cose all’utente – segnala inoltre la Fials – maldispone quest’ultimo, che va in conflitto con l’infermiere rischiando di non fornirgli le corrette informazioni.

La Fials del Friuli Venezia Giulia, pur dicendosi disponibile a qualsiasi confronto utile a migliorare la situazione, si riserva di agire nei modi e in tutte le sedi opportune per tutelare il personale infermieristico che lavora al Sores e annuncia in tal senso che sull’argomento inoltrerà una specifica richiesta di consulenza legale.

E proprio la gestione dell’emergenza da parte del Nue 112 sarà al centro della relazione che il vicepresidente della Regione e assessore alla sanità Riccardo Riccardi terrà questo pomeriggio alle 14.30 in terza commissione. Parlerà anche del servizio di elisoccorso notturno.