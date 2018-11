Ciclamini di beneficienza per Agmen

Domenica 25 novembre ritornano nelle piazza dell’Alto Friuli i ciclamini a favore dell’Agmen (Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici) del Fvg.





Anche se la Carnia è stata ferita dagli eventi atmosferici avversi, non ha perso la sua disponibilità e solidarietà verso chi ha bisogno in momenti particolarmente dolorosi della vita. Dopo alcune riflessioni, si è deciso si sostenere anche quest'anno l'associazione con la vendita dei fiori, almeno nei paesi in cui la viabilità è stata ripristinata normalmente per tutti i mezzi di trasporto. Non dimentichiamoci di chi è in difficoltà e sta soffrendo per un caro ammalato.





I ciclamini verranno distribuiti dai volontari in cambio di una donazione presso i sagrati delle Chiese o le piazze di Val del Bût, Val Chiarsò, Val Tagliamento e Valcanale.