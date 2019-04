Civibank dona un defibrillatore al Mu Nus di Lestizza

Mutue Nuove e solidarietà, in breve Mu Nus, di Lestizza è un'associazione di volontariato che, dal 2005, anno di costituzione, svolge una preziosa attività di assistenza e accompagnamento di persone sole, anziane e disabili.

A ridosso delle festività pasquali, il gruppo ha ricevuto in dono da Civibank, nella filiale di Mortegliano, un defibrillatore, prezioso strumento per la propria attività sociale. Continua così l'impegno territoriale dell'istituto a favore delle associazioni fornendo loro, in vari casi, anche un indispensabile strumento di prevenzione e pronto soccorso come il defibrillatore.

Si tratta di un dispositivo in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere eventuali sintomi di arresto cardiaco.

L’apparecchiatura, in questo caso, è andata alla Mu Nus di Lestizza che, presieduta da Alfredo Barillari, responsabile emergenze all'ospedale di Monfalcone, conta un centinaio di volontari di cui 15 autisti che effettuano un servizio continuo di accompagnamento di persone disagiate verso strutture sanitarie, uffici pubblici, poste e banche o anche semplicemente per fare la spesa.

Il Comune di Lestizza ha anche sottoscritto una convenzione con il sodalizio per il trasporto degli scolari al doposcuola. A ricevere il defibrillatore è stato il consigliere del direttivo di Mu Nus Luigi Paroni accompagnato da cinque volontari in uniforme, accolti dal personale della filiale di Mortegliano diretta da Andrea Mossenta. Paroni ha avuto parole di apprezzamento per il dono ricevuto, riconoscendo all'istituto di credito una 'rara sensibilità' che si è manifestata anche in altre occasioni, a cominciare dal contributo per l'acquisto del furgone sociale. E' proprio su questo mezzo che l'apparecchiatura sarà installata.

L’iniziativa s'inserisce in un più vasto contesto che ha visto CiviBank consegnare una ventina di defibrillatori in due anni a vari comuni del Friuli (Savogna, Tavagnacco, S. Giovanni al Natisone, Pavia di Udine, Gemona, Grimacco, Pulfero, Drenchia, Remanzacco, Prepotto, Povoletto, Attimis, San Pietro e Campoformido). La formazione all’uso del defibrillatore ha coinvolto decine di volontari iscritti all’apposito albo del 118.

L’acquisto dei defibrillatori è avvenuto con le risorse che tradizionalmente la banca riservava all’omaggistica natalizia destinate, invece, a intraprendere questa iniziativa di alto valore etico e sociale.