Cividale dichiara guerra alle zanzare

E’ arrivata l’estate e con essa le zanzare. Scattano, quindi, non solo le buone regole di comportamento quotidiano da adottare per prevenirne la proliferazione, ma anche le azioni specifiche di monitoraggio. A Cividale del Friuli in partenza anche un progetto ad hoc di sensibilizzazione sulle tematiche delle malattie trasmesse dalle zanzare: si tratta di “Laboratorio Gagliano”, organizzato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine con la partecipazione del Comune di Cividale del Friuli, del Corpo di Polizia Locale dell’Uti del Natisone, della Protezione Civile, di esperti entomologi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di dirigenti medici e tecnici della prevenzione del Dipartimento di Prevenzione – Struttura Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica dell’ASUIUD.

In cosa consiste? E perché a Gagliano? “La frazione cividalese è stata oggetto di monitoraggio negli scorsi mesi di marzo e aprile da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; i campionamenti - spiega il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUIUD Giorgio Brianti - hanno rilevato la presenza di due diverse specie di zanzare invasive: sono stati prelevati presso un giardino privato e presso un allevamento esemplari adulti e larve, identificati poi sia morfologicamente che con tecniche di biologia molecolare. Dal monitoraggio è emerso che i due siti presi in considerazione hanno evidenziato la presenza delle specie Aedes Japonicus (presente anche in tutti i Comuni limitrofi a Cividale) e Aedes Koreicus”.

Il progetto “Laboratorio Gagliano” proposto dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASUIUD “intende pertanto sperimentare in questa località un’attività di controllo straordinario delle zanzare invasive e di quelle non invasive in modo da poter poi replicare il progetto, come buona pratica, anche negli altri territori afferenti all’ASUIUD – continua la dott.ssa Marcella Di Fant responsabile scientifica dell’evento che entra nel dettaglio delle iniziative che verranno realizzate a Gagliano concludendo che - il Dipartimento organizzerà un seminario itinerante in questa frazione di Cividale per illustrare alla popolazione i potenziali focolai larvari e le attività di prevenzione; i risultati delle azioni intraprese saranno divulgati in modo tale da favorire l’adozione di corrette abitudini di vita dei cittadini”.

Il Comune di Cividale del Friuli collabora attivamente al progetto con l’assessore Catia Brinis, che ha partecipato ai tavoli di lavoro con l’ASUIUD, e gli assessori Rita Cozzi e Flavio Pesante.



Il programma completo del 3 luglio:

LABORATORIO GAGLIANO CON I BIMBI DEL CENTRO VACANZA

Area parrocchiale ore 17,00

dott. Fabrizio Montarsi - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD)